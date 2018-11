Un nuovo album dei Coldplay in uscita nel 2019? Chris Martin non si ferma ad A Head Full

I Coldplay dovrebbero iniziare a lavorare al nuovo album nel 2019 : Ecco cosa sappiamo fino a ora The post I Coldplay dovrebbero iniziare a lavorare al nuovo album nel 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Mondo Marcio : “Dio del Rap” è il nuovo singolo a due anni di distanza dall’ultimo album in studio : A due anni di distanza dall’ultimo album in studio, domani, venerdì 16 novembre, esce “DDR (Dio Del Rap)”, il nuovo singolo di Mondo Marcio Il brano è stato anticipato da un breve video/documentario dal titolo “ORIGINI” che segna il ritorno del rapper: http://radi.al/Origini Inoltre, è possibile ascoltare su Spotify “Mondo Marcio – Greatest” (http://radi.al/MondoMarcioGreatest), la playlist creata dall’artista per celebrare e condividere ...

Ecco «Punk» - il nuovo album di Gazzelle : Uscirà il 30 novembre ' Punk ', il nuovo album di Gazzelle , cantautore indie romano: il disco è composto da 9 tracce inedite , fra cui il singolo ' Sopra ', che già si ascolta nelle radio italiane, e ...

L’inedito Needy di Ariana Grande dal nuovo album Thank You - Next è un ritorno al soul di Dangerous Woman? : Needy di Ariana Grande, già con la sola anteprima apparsa online a sorpresa, farà drizzare le orecchie ai tanti che hanno amato l'album Dangerous Woman. Mentre continua a raccogliere i frutti di Thank You, Nex , il suo ultimo singolo che ha raggiunto record di vendite e di flussi streaming certamente inattesi, la popstar prepara l'uscita del suo prossimo album, che si intitolerà esattamente come il brano. E per stuzzicare l'attenzione e le ...

Slitta ancora l’uscita del nuovo album di Kanye West - Yandhi : il rapper trumpiano accusato di plagio da Lorde : L'uscita del nuovo album di Kanye West Slitta di qualche mese. Prevista a fine novembre per il debutto nel periodo pre-natalizio, solitamente il migliore dal punto di vista discografico, la release di Yandhi non avverrà entro il 2018. Il rapper che nell'ultimo anno si è fatto notare - e attaccare, dai comuni mortali come dai colleghi - soprattutto per l'appoggio politico al presidente Donald Trump mentre il resto dello showbusiness andava ...

L’instore tour di Shade per Truman - il nuovo album anticipato da Figurati Noi feat. Emma Muscat : L'instore tour di Shade per Truman inizierà il prossimo 16 novembre da Torino per toccare i principali negozi di musica d'Italia. L'hit maker è pronto per il nuovo disco di inediti, Truman, disponibile in tutti i negozi da venerdì 16 novembre, che conterrà alcuni featuring con colleghi della scena musicale italiana ed internazionale. J-Ax, Nitro, Federica Carta, Bouchra, Grido ed Emma Muscat sono gli artisti con i quali Shade duetterà nel ...

Cristina D’Avena torna in tv e con un nuovo album. “Duets forever – Tutti cantano Cristina” : Cristina D’Avena ritorna con un nuovo album composto da brani delle famose sigle dei cartoni animati, che l’hanno resa così famosa e amata da grandi e piccini. Oltre a questo è attualmente impegnata in tv come giudice de’ Lo Zecchino d’oro 2018. Cristina D’Avena pubblica un nuovo disco: “Duets forever -Tutti cantano Cristina” Lei è la regina delle sigle dei cartoni animati, quelli degli anni 80 che piacciano tanto ai ...

Biondo - un nuovo album a un anno da Amici : "Ego - un bel racconto di me" | VIDEOINTERVISTA : Il cantante, protagonista della nostra diretta Facebook, ci ha parlato del suo ultimo disco e dei prossimi impegni, tra cui...

Baby k ritorna con “Icona” il nuovo album di inediti : “Icona” arriva a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro “Kiss Kiss Bang Bang”, dal quale fu estratta la pluripremiata Roma-Bangkok feat. Giusy Ferreri che si avvale di ben 9 dischi di platino e oltre 226 milioni di visualizzazioni su YouTube, record assoluto per un’artista italiana. Ma non è il primo record al quale Claudia Nahum, in arte Baby K, ci ha abituato. Infatti, in questi anni, ha collezionato premi e primati in ogni modo, non ultima la ...

Baby K - il nuovo album è Icona : "Canto le super donne di oggi" : Sono sicura di quello che sono oggi, ho un'identità più netta e precisa, dopo un percorso di up e down, ho ringraziato le forze del mondo che mi hanno portato a concludere un album diretto in toto da ...

Annunciati i concerti di Baby K a Milano e Roma in attesa del nuovo album Icona : Dopo un’altra estate di successi, Baby K è pronta per tornare con un nuovo album il prossimo 16 novembre. Si intitola “Icona”, e conterrà dieci tracce in cui saranno presenti tre featuring. “Ho voluto intitolare così il mio nuovo album perché credo che oggi, per via dei social, tutti vogliano diventare icone, protagonisti indiscussi di una vetrina digitale”, ha rivelato l’artista in merito al nuovo album. Baby K ha collezionato grandi ...

La musica 'elegante' di Malika Ayane nel suo nuovo album 'Domino' : Malika Ayane è in tour con il suo quinto album "Domino", un album elegante della "maturità". Intervista di Marinella Venegoni

Hellwig - nuovo album e tre spettacoli : MILANO, 12 NOV - Un album in arrivo e tre spettacoli in scena per la cantante milanese italo-tedesca Helena Hellwig. Il disco, 'Ho visto anche degli uomini felici', uscirà a dicembre ed è scritto in gran parte dalla stessa Hellwig con l'aiuto ...

Hellwig - nuovo album e tre spettacoli : MILANO, 12 NOV - Un album in arrivo e tre spettacoli in scena per la cantante milanese italo-tedesca Helena Hellwig. Il disco, 'Ho visto anche degli uomini felici', uscirà a dicembre ed è scritto in gran parte dalla stessa Hellwig con l'aiuto ...