Un giorno all' improvviso | 2018

Morso da un gatto muore nel giro di un giorno - è allerta sanitaria : anche graffi o leccate possono essere pericolosi : Viene Morso da un gatto e muore in 24 ore. E’ quanto successo ad un 58enne britannico al ritorno da un viaggio in Marocco. L’animale era probabilmente affetto da rabbia e appena dopo la vicenda il servizio sanitario del Regno Unito ha anche lanciato l’allarme sanitario. Le direttive sono chiare quanto allarmanti: “Chiunque sia stato Morso, graffiato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto un contatto ...

Il giorno di Fallout 76 : problemi di disconnessione - miglior prezzo e voti Metacritic : Fallout 76 è disponibile da oggi 14 novembre per PC, PS4 e Xbox One. C’è tanto da dire su questo nuovo gioco online di Bethesda ambientato in uno dei franchise più importanti del suo portafoglio prodotti. Il publisher aveva già avvisato: al lancio, nonostante le varie Beta, ci saranno dei bug “spettacolari”. In parte è ciò che sta accadendo, anche se in generale ci sono tantissimi giocatori che non stanno riscontrando alcun problema. Altri ...

La ricetta del giorno : Medaglioni di merluzzo alle erbe mediterranee : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Un allenatore al giorno – Daniele Arrigoni - tante esperienze in panchina : Daniele Arrigoni è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, commissario tecnico delle rappresentative di Lega Pro. Anche suo figlio Leonardo è un calciatore. Dopo una carriera discreta come calciatore (ha infatti giocato anche in Serie A con il Cesena e con l’Udinese), dal 1994 al 1996 è stato l’allenatore del Castel San Pietro Terme Calcio con il quale vince il campionato e si laurea anche Serie ...

L’uomo del giorno – Mattia Perin - il portiere cerca spazio alla Juventus : Mattia Perin è un calciatore italiano, portiere della Juventus e della nazionale italiana. Ritenuto tra i migliori portieri italiani della sua generazione, è stato paragonato a Walter Zenga per caratteristiche e movenze, spiccando per reattività e senso del piazzamento. Inizia la carriera al Genoa, poi i prestiti a Padova e Pescara prima di diventare protagonista proprio con l maglia rossoblu. L’8 giugno 2018 viene acquistato dalla ...

EICMA : il giorno più lungo - con ingresso gratis alle donne : Il giorno più lungo di EICMA, con chiusura alle ore 22, è dedicato alle donne. Il venerdì della 76° edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, in programma fino a domenica, è infatti iniziato con l’ingresso gratuito al pubblico femminile. Un’attenzione che l’evento espositivo più importate al mondo per il settore ha voluto fortemente rilanciare […] L'articolo EICMA: il giorno più lungo, con ingresso gratis alle ...

Volley femminile - serie A1 2018-2019. Quarta giornata : largo alle inseguitrici nel giorno della Supercoppa : Big match rimandato per Supercoppa tra le due squadre che il big match lo dovevano giocare. Mentre Conegliano e Novara si contendono il primo trofeo della stagione e la terza capolista Busto Arsizio osserva il turno di riposo, la Quarta giornata di serie A1 donne offre comunque tanti spunti interessanti. Fari puntati su Scandicci dove la Savino del Bene, due vittorie e una sconfitta contro Novara finora, punta a raggiungere la vetta ...

Prescrizione - Bonafede : “Non è legata alla riforma del processo penale”. Bongiorno : “No. Sono strettamente collegate” : La nuova norma sulla Prescrizione? “Non è legata alla riforma del processo penale“. Assolutamente no. “Le due riforme Sono strettamente collegate“. Dopo lo scontro sulle atomiche, i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno non riescono ad essere d’accordo. Neanche dopo l’intesa trovata tra il Movimento 5 stelle e la Lega: la nuova legge sulla Prescrizione sarà contenuta nel ddl Anticorruzione ma entrerà in ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : è il giorno delle semifinali. Tsitsipas e de Minaur alle prove Munar e Rublev : giorno di semifinali a Milano per le Next Gen ATP Finals 2018. Nella sera della terra del Duomo si affrontano da una parte l’australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Jaume Munar, dall’altra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev. I primi a scendere in campo saranno de Minaur e Munar. L’australiano s’è preso tutte e tre le partite del girone B, lasciando per strada un solo set contro Rublev, mentre lo ...

Un allenatore al giorno – Luiz Felipe Scolari - ex Chalsea : Luiz Felipe Scolari (Passo Fundo, 9 novembre 1948) è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, di ruolo difensore. Attualmente allenatore del Palmeiras. Conclusa una modesta carriera da calciatore, si è affermato come allenatore alla guida di prestigiosi club brasiliani come il Grêmio e il Palmeiras con le quali ha vinto la Coppa Libertadores rispettivamente nel 1995 e nel 1999. Due volte commissario ...

Ciclismo – Dal Giro d’Italia alla vita da padre premuroso - Froome si racconta : “sul Finestre il giorno più bello della mia carriera” : Chris Froome si racconta in una lunga intervista: il keniano bianco ripercorre l’emozione della vittoria del Giro d’Italia 2018 e parla della sua vita da uomo normale “Al Tour una volta ho vinto attaccando in discesa, un’altra in pianura con Sagan. Non sono uno che attacca solo negli ultimi chilometri di salita. Al Giro dovevo rischiare il tutto per tutto, 4° o 11° non cambiava nulla. Nella mia testa sentivo che ero ...

Un Allenatore al giorno : Guus Hiddink - tecnico giramondo tra club e nazionali : Guus Hiddink ricoprì il ruolo di vice-Allenatore nel De Graafschap dal 1º luglio 1981 al 30 giugno 1982. Dal 1º luglio 1982 al 30 giugno 1986 è stato vice-Allenatore di Jan Reker al PSV. Il 16 marzo 1987 diventa Allenatore del club biancorosso. Nel 1988 guidò la squadra alla conquista della prima, e finora unica, Coppa dei Campioni della sua storia, sancendo l’entrata del club tra i grandi dei Paesi Bassi insieme ai rivali storici ...

Un Allenatore al giorno : Martin Palermo - è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Boca Juniors : Martín Palermo è un Allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. È il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Boca Juniors, con 236 gol complessivi; è altresì al 137º posto nella classifica dei miglior marcatori delle divisioni nazionali, con 250 reti. Il 24 novembre 2012 viene ingaggiato come Allenatore dal Godoy Cruz, Primera División argentina. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

L’Uomo del giorno : Gigi Riva - nel 2011 entra a far parte della Hall of Fame del calcio italiano : Gigi Riva è nato a Leggiuno, il 7 novembre 1944, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Considerato uno dei più forti giocatori italiani di ogni epoca, occupa la 74ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista ...