Un bug di Facebook ha reso accessibili i “Mi piace” da siti esterni

(Di giovedì 15 novembre 2018) Un bug diha esposto alcune informazioni degli utenti, come i loro “Mi piace”.terzi erano in grado di estrarre dati “dialogando” con il profilo senza il consenso degli iscritti. Il problema, scoperto dalla società di sicurezza informatica Imperva, è stato risolto. Come funzionava il bug Quando un utente navigava suinfetti mentre era collegato a, bastava un clic su qualsiasi punto dello schermo per aprire un canale che portava dritto ai “like”. Il programma malevolo iniziava a spedire auna serie di domande sui gusti dell'utente. In un video diffuso da Imperva si nota come, richiesta dopo richiesta, il bug consentiva di conoscere se tra i “mi piace” ci fossero attività, aziende, gruppi. Formulando domande più complesse, è stato possibile ottenere informazioni ...