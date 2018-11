ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | Manovra | Olanda e Austria chiedono procedura contro

Ennio Fantastichini - grave polmonite : è in rianimazione/ ULTIME NOTIZIE - come sta l'attore : "condizioni serie" - IlSussidiario.net : Ennio Fantastichini, grave polmonite: è in rianimazione. Ultime notizie, come sta l'attore: "condizioni serie". Gli aggiornamenti

"Forza Vesuvio" su Facebook : assolta ex consigliera Lega/ ULTIME NOTIZIE : Donatella Galli e il post social - IlSussidiario.net : "Forza Vesuvio" su Facebook: assolta ex consigliera Lega Donatella Galli. Ribaltata in appello la sentenza di condanna di primo grado

MESSICO - CAROVANA MIGRANTI : PRIMI ARRIVI AL CONFINE USA/ ULTIME NOTIZIE - esercito di Trump blocca la frontiera - IlSussidiario.net : CAROVANA MIGRANTI, i PRIMI 400 sono giunti al CONFINE con gli Stati Uniti, a Tijuana ma il presidente Usa Donald Trumop alza il tiro, esercito in azione.

LE MAFIE SULLE SCOMMESSE ONLINE/ ULTIME NOTIZIE - Salvini "avanti così" - sequestrata squadra di calcio etnea - IlSussidiario.net : MAFIE su SCOMMESSE ONLINE: 68 arresti e un miliardo di sequestri. Salvini, 'avanti così': Ultime notizie e intercettazioni choc. L'allarme di De Raho

Contratto scuola ULTIME NOTIZIE - ministro Bussetti : ‘Ho mantenuto l’impegno che avevo preso’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha ribadito come sia volontà del Governo dare un’adeguata risposta al personale scolastico. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha presentato alla Camera le norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 che permetteranno, se non altro, di mantenere anche per l’anno prossimo l’elemento perequativo con la conseguente trattativa per il rinnovo di Contratto. Rinnovo ...

MAFIE SU SCOMMESSE ONLINE/ ULTIME NOTIZIE - un miliardo di euro confiscato - 68 arresti in tutta Italia - IlSussidiario.net : MAFIE su SCOMMESSE ONLINE: 68 arresti. Ultime notizie, sequestrati beni per oltre un miliardo di euro a diversi clan della malavita

Mafie su scommesse online : 68 arresti/ ULTIME NOTIZIE - sequestrati beni per oltre un miliardo di euro - IlSussidiario.net : Mafie su scommesse online: 68 arresti. Ultime notizie, sequestrati beni per oltre un miliardo di euro a diversi clan della malavita

Contratto scuola 2019/2021 ULTIME NOTIZIE : esito incontro con ministro PA - Giulia Bongiorno : I sindacati hanno incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in merito al rinnovo del Contratto del comparto scuola per il triennio 2019/2021. Un rinnovo di Contratto che si preannuncia al quanto problematico, soprattutto per la mancanza di risorse da destinare agli aumenti delle busta paga del personale scolastico, aumenti che si preannunciano irrisori, secondo quanto contenuto nella Legge di Bilancio. Flc-Cgil sul ...

DESIREE MARIOTTINI : ANNULLATA ACCUSA DI OMICIDIO PER 2 FERMATI/ ULTIME NOTIZIE - domani ricorso terzo arrestato - IlSussidiario.net : DESIREE MARIOTTINI, secondo il Tribunale del Riesame cade ACCUSA OMICIDIO per due nigeriani arrestati: non vi fu uno stupro di gruppo.

ROMA - SGOMBERATO IL CENTRO BAOBAB/ ULTIME NOTIZIE - polemico Gad Lerner "Era un modello di accoglienza" - IlSussidiario.net : Migranti, sgombero del CENTRO BAOBAB a ROMA. Ultime notizie, Salvini "Promesso, lo stiamo facendo". Leonardi , Pd, contro ministro: 'Governo fascista'

Carmelo Zappulla in fin di vita - come sta?/ ULTIME NOTIZIE - operato d'urgenza è in coma farmacologico - IlSussidiario.net : Carmelo Zappulla ricoverato d'urgenza: il cantante in pericolo di vita, colto da malore domenica. I medici drastici coi familiari:'Se non operiamo muore'.

Scuola - concorso ordinario ULTIME NOTIZIE : docenti con 36 mesi di servizio - serve decreto ad hoc : La Gilda degli insegnanti commenta la normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2019, in base alla quale si prevede un unico concorso ordinario per la Scuola secondaria, concorso che, tra l’altro, sarà aperto a tutti i laureati con solo il dieci per cento di posti riservati ai precari non abilitati con 36 mesi di servizio. Gilda insegnanti: ‘Situazione peggiorata per i docenti con 36 mesi di servizio’ Il coordinatore ...

Taranto - cadono dal cestello di una gru : morti 2 operai edili/ ULTIME NOTIZIE - sono padre e figlio - IlSussidiario.net : Taranto, cadono dal cestello di una gru: morti 2 operai edili. Ultime notizie, sono padre e figlio che lavoravano per un'impresa barese

Migranti - sgombero del centro Baobab a Roma/ ULTIME NOTIZIE - Salvini "L'avevamo promesso - lo stiamo facendo" - IlSussidiario.net : Migranti, sgombero del centro Baobab a Roma. Ultime notizie, il ministro Matteo Salvini "L'avevamo promesso, lo stiamo facendo"