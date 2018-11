U&D | il ballo tra Ursula Bennardo e Gianni Sperti fa ingelosire Sossio Aruta

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018)sono ritornati a Uomini e Donne ma separati. I due, dopo l'esperienza a Temptation Island Vip, non sono riusciti più a ricucire il loro rapporto. Durante una puntata Maria De Filippi ha chiesto all'di ballare con una dama e in pista si sono lanciati anche. Si è innescata una sorta di competizione tra le due coppie che hanno eseguito una bachata. Il video, che è stato pubblicato dallasui social, ha riscosso molto successo. Tra i commenti degli utenti è emerso quello diche ha scritto 'Sei sensualissima'. Di rimandoha risposto al ballerino che può dire lo stesso anche di lui. Lo scambio di commenti non è passato inosservato all'ex fidanzato della, che ha pubblicato a sua volta il video delchiedendo alla dama se arriverà un giorno in cui loro due torneranno a ballare assieme....