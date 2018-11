U2 | quando costerebbe all' industria del live un loro eventuale addio ai concerti?

rockol

: @C_Randieri Vorrei poter chiedere ai manifestanti, a uno a uno, se sanno quando è stata progettata, il percorso ori… - JUREGRANDE : @C_Randieri Vorrei poter chiedere ai manifestanti, a uno a uno, se sanno quando è stata progettata, il percorso ori… - fano_one : I coglioni che oggi si stracciano le vesti xchè lo #spread costerebbe ai cittadini 1,4 mld dove minkia erano quando… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Il business della vendita di gadget e capi "firmati" dagli U2, nell'economia di un tour, non è affatto marginale, tanto da aver convintoNation a gestire in prima persona, per conto del gruppo, ...