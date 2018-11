Tv in lutto | addio alla star della serie cult che per anni ha appassionato il pubblico

Mondo del fumetto in lutto : addio a Stan Lee : Mondo del fumetto in lutto: è scomparso a 95 anni Stan Lee, storico autore, editore e produttore di cinema e tv. Figura di spicco dei comics americani, Lee ha legato in maniera indissolubile il suo ...

Addio professor Zilio : lutto a Gattinara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Addio professor Zilio: lutto a ...

Verena Erlacher - lutto nel mondo del calcio femminile : addio alla centrocampista 19enne : Il calcio femminile italiano è in lutto per la morte della 19enne Verena Erlacher, centrocampista dell'Uterland Damen orginaria di Lagundo, vicino Merano. In carriera la Erlacher aveva giocato anche ...

Teatro in lutto - addio a Carlo Giuffrè : Carlo Giuffrè, la storiaCarlo Giuffrè, la storiaCarlo Giuffrè, la storiaCarlo Giuffrè, la storiaCarlo Giuffrè, la storiaTre anni fa, l’ultima apparizione teatrale. Carlo Giuffrè, che in vita ha saputo destreggiarsi tra cinema e Teatro, è scomparso l’1 novembre, un mese prima di compiere i 90 anni. «addio, con te se ne va l’ultimo grande attore della scena napoletana», hanno scritto su Twitter i tanti fan dell’uomo, memori – nonostante l’assenza ...

Cinema italiano in lutto : addio a una vera leggenda : lutto nel mondo del Cinema e teatro italiano: si è spento nella giornata dio giovedì 1 novembre 2018 il noto attore Carlo Giuffrè. L’uomo avrebbe compiuto 90 anni tra un mese. L’attore era nato a Napoli il 3 dicembre 1928 ed è noto al grande pubblico anche per il suo sodalizio artistico con il fratello Aldo, scomparso nel 2010. L’ultima sua apparizione sul palco è del 2015, con l’adattamento teatrale del film di Steven ...

lutto per Elisabetta II : addio a Whisper - l’ultima corgi : La Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i suoi corgiLa Regina Elisabetta II e i ...

”Addio Michele”. Esce col cane ed è finisce in tragedia : un paese in lutto : Si aggrava il bilancio sei feriti dell’incidente di poche ore fa sulla Nazionale Appia a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta: un morto un ferito grave. Michele Petrone è stato travolto ed ucciso da un’auto in corsa. Il conducente, un giovane di San Felice a Cancello, ha perso il controllo della vettura dopo aver fatto uno scatto degno del mondiale di Rally. Un’auto con quattro ragazzi a bordo lo ha travolto in pieno e lo ha ucciso, ...

lutto nel mondo dell'imprenditoria - addio a Gilberto Benetton : aveva 77 anni : La politica ha però sempre avuto una grande stima di lui come confermato dalla ricezione della legione di onore da parte del presidente francese Nicolas Sarkozy. L'ultimo grande business messo a ...

lutto nella politica : addio a Di Muro - bandiera della Dc negli anni Ottanta : Un pezzo di storia di Santa Maria Capua Vetere se ne andato. È morto Nicola Di Muro, bandiera della Democrazia Cristiana e figura di spicco degli anni 80/90, uomo in grado di decidere le...

lutto nella politica : addio a Di Muro - bandiera della Dc negli anni Ottanta : Un pezzo di storia di Santa Maria Capua Vetere se ne andato. È morto Nicola Di Muro, bandiera della Democrazia Cristiana e figura di spicco degli anni 80/90, uomo in grado di decidere le sorti di ...

lutto nel mondo del basket : addio a Baumann - segretario generale FIBA : E’ morto Patrick Baumann, segretario generale FIBA, Disposto minuto di silenzio su tutti i campi Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa di Patrick Baumann, segretario generale della FIBA, la Federazione internazionale di basket, scomparso a Buenos Aires a 51 anni. Nato a Basilea in Svizzera il 5 agosto 1967, Baumann è stato giocatore e allenatore di basket prima di intraprendere la carriera di dirigente sportivo. Era membro del ...

lutto a Napoli - addio a Valter Ferrara : fu presidente del cda del teatro Mercadante : È morto Valter Ferrara, ex presidente del cda del teatro Mercadante. «L'improvvisa scomparsa di Ferrara, componente su indicazione del Comune di Napoli del cda nel teatro...

lutto a Napoli - addio a Valter Ferrara : fu presidente del cda del teatro Mercadante : È morto Valter Ferrara, ex presidente del cda del teatro Mercadante. «L'improvvisa scomparsa di Ferrara, componente su indicazione del Comune di Napoli del cda nel teatro...

Addio Alessandro - morto improvvisamente a 32 anni. Un’intera comunità in lutto : Una morte improvvisa, nel sonno, ha stroncato Alessandro Parrini, un artigiano 32enne di Marcialla, frazione di Certaldo, Firenze. Non si è più svegliato il ragazzo, che conoscevano tutti in paese, ma anche nei vicini Barberino Valdelsa e a Tavarnelle Valdipesa. Tutti sconvolti e in lutto stretto. Stando alle informazioni raccolte, Alessandro avrebbe avuto un arresto cardiaco nel cuore della notte che non gli ha lasciato scampo. E a nulla è ...