Tumore al pancreas | caccia al big killer con le armi della ricerca

Tumore del pancreas : la neoplasia al centro del convegno del 15 novembre a Giardini Naxos : Il Tumore del pancreas è una malattia in progressivo aumento. Negli ultimi 15 anni in Italia abbiamo registrato un incremento di casi prossimo al 60% e viene stimato che nel 2030 questo Tumore rappresenterà la seconda causa di morte per neoplasia nella nostra nazione. Questo sarà, uno degli argomenti, che saranno affrontati al convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore Pancreatico, in programma giovedì 15 ...