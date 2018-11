Troppi turisti ai mulini | la rivolta degli olandesi | “Qui non è Disneyland” 

lastampa

: Cinque Terre: 'Ecco un’altra emergenza: i troppi turisti' - Levante News - LevanteNews_ITA : Cinque Terre: 'Ecco un’altra emergenza: i troppi turisti' - Levante News - Frances60066970 : @luc55pm @fattoquotidiano Anche per portare i turisti al sud. Quando ero piccolo il sud ha ricevuto soldi a pioggia… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) In Olanda è già stata soprannominata come la «Guerra deicontro i». A prima vista quello di Kinderdijk è un destino condiviso ormai da così tante altre grandi località prese d’assalto dal turismo di massa. Solo che al contrario di Barcellona, Venezia, Parigi o New York, Kinderdijk di veramente «grande» non ha proprio nulla. ...