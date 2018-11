: Tria: problema della crescita è europeo - TelevideoRai101 : Tria: problema della crescita è europeo - ccarraro_unive : RT @FondazioneNE: #FNE2018: #Tria:'Il problema della crescita è un problema europeo, che andrebbe affrontato tutti assieme' - Antoauto : RT @FondazioneNE: #FNE2018: #Tria:'Il problema della crescita è un problema europeo, che andrebbe affrontato tutti assieme' -

"Il, e andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale. L'Europa non ci sembra consapevolesituazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni, intervenendo alla presentazione del Rapporto annualeFondazione Nord Est, a Padova.(Di giovedì 15 novembre 2018)