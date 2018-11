Giovanni Tria : "La crescita non è un problema solo italiano. L'Ue non sa contrastare il rallentamento" : Il problema della crescita non riguarda solo l'Italia e i Paesi dell'Unione europea dovrebbero affrontarlo tutti insieme. Ne è convinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione Nord Est, a Padova, ha specificato: "L'Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico". Sulla manovra il ...

Tria : problema della crescita è europeo : 12.22 "Il problema della crescita è europeo, e andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale. L'Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione Nord Est, a Padova.

Il monito - a scoppio ritardato - di Draghi a Tria : il debito così alto è un problema al di là delle sanzioni : 'E' una responsanilità che va oltre le regole europee' avrebbe detto, sencondo fonti Ue, prendendo la parola nel corso della riunione dell'Eurogruppo a porte chiuse -

Alitalia - Tria : problema prestito ponte : 23.04 "Dopo un anno abbiamo tre commissari e non ho visto nessun piano indusTriale. C'è il problema di un prestito ponte di 900 milioni che deve essere restituito" secondo le regole europee. Così il ministro dell'Economia,Tria,sottolineando che comunque "l'alternativa da evitare è la liquidazione di Alitalia". Il possibile ruolo di Fs in Alitalia? Il CdA di Ferrovie "farà le sue valutazioni in autonomia,il ruolo del governo è nominarlo".Alla ...

Milan - Rodriguez : 'Nessun problema con Gattuso - ci troviamo bene con lui. Ora mosTriamo di essere forti' : Lo sa bene anche Ricardo Rodriguez , che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della squadra rossonera. Obiettivi precisi per il terzino: "Siamo tutti arrabbiati " ha detto il difensore ...

Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott. , askanews, - l'Italia "non è un problema" per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

Tria spiega perché lo spread (e le banche) sono un problema per il governo : Il vicepremier Luigi Di Maio se n'era accorto, quasi improvvisamente, lunedì scorso. Lo spread fa male alle banche. Per questo, aveva spiegato, il governo tiene “sotto controllo gli istituti di credito”. Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha

Spread - Tria : livello che non possiamo mantenere a lungo - problema per le banche : Un livello dello Spread a 320? Non è la febbre «a 40 ma neanche a 37. È un livello che non possiamo mantenere molto a lungo, non tanto per l'impatto sugli interessi sul debito che è molto lento, avendo un debito molto solido con una vita media di sette anni ci vogliono sette anni. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Tria...

Tria : "Nessun problema per ora per aste e titoli di Stato" : "Per ora non c'è nessun problema. Le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto al passato ma gli investitori non si stanno tirando indietro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato su eventuali problemi di finanziamento per il Tesoro il prossimo anno quando terminerà il programma di QE della BCE.

Lettera dall’Ue a Tria : lo sforamento sul deficit è un “problema serio” : Il contesto in cui nasce la manovra non piace all’Europa. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis e il commissario all’Economia hanno inviato a Giovanni Tria una Lettera sul Ded appena varato dal governo italiano. Le raccomandazioni e i requisiti per restare nei limiti del Patto europeo per la stabilità e la crescita, scrivono Dombrovsk...

