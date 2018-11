Tria | ' Manovra credibile | Europa incapace di contrastare l' economia che rallenta'

Tria a Ue - manovra credibile e seria : ANSA, - VENEZIA, 15 NOV - "L'Europa siamo noi e lo sarà anche di più se dialoghiamo con convinzione per definire al strategia per governare le transizioni, sulle quali la nostra manovra offre una ...

Manovra - Luigi Di Maio : “AusTria e Olanda ci chiedono lacrime e sangue” : Luigi di Maio ha risposto agli attacchi di Austria e Olanda, che si sono dette pronte a votare la procedura d'infrazione contro l'Italia: "Mi dispiace in particolare che l'Austria si stia comportando così. Oggi il governo austriaco dovrebbe rappresentare quella generazione di nuove forze politiche di governo che volevano cambiare l'Europa ma in realtà stanno andando nella stessa direzione del passato: chiedere all'Italia di continuare a ...

Coro critiche Ue su Manovra - Francia : Italia sia responsabile. AusTria e Olanda : procedura infrazione : L'impatto "è evidente anche nella disponibilità di finanziamenti e nel costo del credito per l'economia reale, che sta iniziando a danneggiare gli investimenti", ha aggiunto. Ansip: l'Italia deve ...

Bruxelles contro l'Italia sulla manovra. Olanda e AusTria chiedono la procedura di infrazione : Il governo italiano nella lettera alla Commissione Ue ha confermato il rapporto deficit Pil al 2,4%, mantiene le stime di crescita, chiede flessibilità per i disastri ambientali e promette 18 miliardi ...

Manovra - pugno duro di AusTria e Olanda : 'procedura di infrazione contro Italia' : ... Valdis Dombroivskis , in un tweet che riprende una sua intervista di martedì al portale lettone Delfi, fa sapere: 'I piani del Governo italiano sono controproducenti per l'economia italiana stessa, ...

Manovra - braccio di ferro Italia-UE. Olanda e AusTria appoggeranno "infrazione" : ... Valdis Dombrovskis , il quale ha scritto in un tweet che la Manovra è "controproducente" anche per l'economia italiana . Dalla Commissione europea nessun commento, ma il portavoce Christian Spahr ha ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Manovra - Olanda e AusTria chiedono procedura contro Italia - 15 novembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Manovra, Olanda e Austria chiedono apertura di procedura d'infrazione per l'Italia , 15 novembre 2018,

La sovranista AusTria ha 'scaricato' l'Italia sulla manovra : La seconda considerazione da fare è più strettamente politica: l'esecutivo Austriaco, frutto di una coalizione tra popolari e destra, è stato considerato per diverso tempo interlocutore naturale ...

Manovra - AusTria e Olanda contro l’Italia : «Delusi - via alla procedura di infrazione» Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle Finanze Austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

AusTria e Olanda avvisano : "Senza modifiche alla Manovra pronti alla procedura" : A rompere il silenzio europeo dopo la lettera italiana è il ministro delle finanze Austriaco Loeger secondo cui il governo con i messaggi populisti sta "tenendo in ostaggio il suo stesso popolo". Concorda il governo de L'Aja.

La manovra italiana scatena i falchi Ue : AusTria e Olanda chiedono la procedura : Non basta il tentativo di rassicurare l'Europa con la promessa di interventi rapidi se si dovesse andare fuori rotta. La scelta dell'Italia di non arretrare sul progetto di bilancio...

Manovra - AusTria e Olanda pronte ad appoggiare procedura infrazione : La Manovra non piace alla Commissione europea e neanche ad Austria ed Olanda , pronte ad appoggiare una procedura d'infrazione contro l'Italia. Così hanno risposto le due nazioni europee alla scelta ...

AusTria e Olanda avvisano : "Senza modifiche alla Manovra pronti alla procedura" : A rompere il silenzio europeo dopo la lettera italiana è il ministro delle finanze Austriaco Loeger secondo cui il governo con i messaggi populisti sta "tenendo in ostaggio il suo stesso popolo". Concorda il governo de L'Aja.

Manovra - AusTria e Olanda contro l’Italia : «Delusi - via alla procedura di infrazione» Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle finanze Austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»