Trapani | resta intrappolato nel passaggio a livello | il treno distrugge la sua auto

Trapani - forestali in agitazione. Da martedì si rischia la sopensione delle attività : Finché la tutela del territorio non diverrà priorità per lo sviluppo e l'economia siciliana - concludono - continueremo ad assistere a questa vergogna. Serve una seria riforma del comparto che dia ...

Trapani : arrestati due produttori di olio d'oliva : Valle del Belice: arrestati due produttori di olio d’oliva per bancarotta fraudolenta. Operazione della Guardia di Finanza di Castelvetrano

Migranti : rientra in Italia nonostante espulsione - arrestato a Trapani : Palermo, 17 ott. (AdnKronos) - E’ stato arrestato dalla Digos e sarà nuovamente espulso dall’Italia in tempi brevissimi Lamjed Ben Kraiem, cittadino tunisino di 37 anni, già destinatario di un decreto di espulsione emesso lo scorso 3 febbraio dal prefetto di Trapani. "L’uomo era emerso all’attenzion

Arrestato Sansica - il giovane che ha picchiato un vigile a Trapani - solo perchè... : E' stato Arrestato Alessio Sansica. Si tratta del giovane di Trapani, classe 1999, che un paio di pomeriggi fa si è reso protagonista di un episodio violento in centro. In pratica, aveva una ...

Trapani : SORPRESO A RUBARE CAVI DI RAME. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nella giornata di martedì 2 ottobre in zona Ronciglio i CARABINIERI del Nucleo Radiomobile della Compagnia di TRAPANI unitamente ai colleghi della Squadra Operativa di Supporto - dell'unità ...

Polizia Trapani arresta in Romania latitante Vito Bigione : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - E' finita all'alba di oggi in Romania la latitanza di Vito Bigione, 66 anni, mafioso trapanese, detto il 'commercialista', inserito pochi mesi fa nella lista de trenta latitanti più pericolosi in Italia. Ad arrestarlo in Romania sono stati i poliziotti della Questura di

Arrestato a Trapani il latitante Vito Marino : l'irruzione della polizia : Una trentina di poliziotti lo hanno ammanettato all'alba all'interno di un ovile di proprietà del pastore pregiudicato Gaspare Simone, anche lui finito in manette con l'accusa di favoreggiamento. È ...

Trapani - arrestato il latitante Vito Marino : il momento della cattura con l’irruzione della polizia nel nascondiglio : Una trentina di poliziotti lo ha ammanettato all’alba all’interno di un ovile di proprietà del pastore pregiudicato Gaspare Simone, anche lui finito in manette con l’accusa di favoreggiamento. È finita così la latitanza di Vito Marino, sorpreso dagli agenti, mentre dormiva. L’uomo, che deve scontare una condanna all’ergastolo per triplice omicidio, non aveva armi né cellulari. “Riteniamo che abbia trascorso buona parte della latitanza ...

