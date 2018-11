Trapani | l’auto è bloccata sui binari Ecco cosa accade quando passa il treno

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Un uomo a bordo di un Fiat Doblò è rimasto incastrato lungo idelggio a livello di Triglia Scaletta, in prossimità di Petrosino nel trapanese. L’uomo disperatamente cerca di segnalare l’ostacolo per far fermare ilregionale 26669 partito dalla stazione di Mazara del Vallo. Il convoglio non potendo arrestare la sua corsa travolge, ma per miracolo il conducente che si trova a pochi passi dal mezzo rimane illeso. L'articolo, l’auto èsuiilproviene da Il Fatto Quotidiano.