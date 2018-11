Tragedia a Caserta | finanziere 52enne uccide moglie e cognata | poi si spara

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Terribilenelno questo pomeriggio, precisamente a Vairano Patenora, dove un uomo di 52 anni, Marcello De Prata, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Provinciale di Napoli (al porto secondo altre fonti), hato alcuni colpi di pistola all'indirizzo della, Antonella Laurenza di 45 anni, di professione insegnante e dellaRosanna, di 43 anni,ndole. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso,ndosi alla testa. L'uomo è spirato poco dopo in ospedale. Sullaindagano i Carabinieri del comando di Capua. Nessuna denuncia nei confronti delSecondo quanto ricostruito dai Carabinieri, nei confronti dell'uomo non sono mai state presentate denunce per episodi violenti. Pare comunque che ci fossero stati dei dissidi tra lo stesso, suae la, vittime poi della follia dell'uomo. La coppia ...