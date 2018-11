Tra i Sassi le sculture di Salvador Dalì

Aggiornamento Assassin’s Creed Odyssey aggiunge nuova missione - Transmog e aumenta level cap : Un nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey è arrivato, si tratta della 1.07 che introduce nel gioco una nuova missione, nuove personalizzazioni estetiche e tante altre novità. Ubisoft ha rilasciato la nuova patch durante la giornata di oggi, giovedì 15 novembre e gli sviluppatori ne hanno approfittato per risolvere anche una serie di bug e altri problemi già riscontrati da molti giocatori. Il nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con Level Cap e Transmog : A partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale porta il gioco alla versione 1.07, tra le novità introdotte troviamo l’incremento del Level cap da 50 a 70 e la Transmog, scopriamo di cosa si tratta. Assassin’s Creed Odyssey: Guida al Transmog La nuova funzionalità introduce la possibilità di creare combinazioni estetiche differenti per il ...

Anticipazioni Un posto al sole Trama puntate 19-23 novembre 2018 : Valerio scopre che Vera è l’assassina di Veronica! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 19 venerdì 23 novembre 2018: Valerio scopre che sua figlia ha ucciso Veronica e che sposerà Ferri! Anticipazioni Un posto al sole: la confessione di Valerio alla polizia potrebbe scagionare Alberto ma mettere le manette a Vera. Roberto, intanto, porta avanti il suo piano con Marina e intende sposare la Viscardi! Patrizio e Arianna litigano, mentre Alex s’improvvisa detective privato ...

L'Eredità - da Flavio Insinna assassinata la cultura : 'I ragazzi della...' - risposta Tragicamente leggendaria : Un disastro leggendario, a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Nella puntata di sabato 10 novembre, infatti, uno dei concorrenti ha prodotto una delle risposte più ...

Maltempo - frana di sassi : chiusa sTrada Tra Lecco e Valtellina : Una grana ha completamente ostruito oggi pomeriggio la strada tra gli abitati di Varenna e Bellano, in provincia di Lecco. La Provincia ha cosi’ disposto l’immediata chiusura della provinciale 72 rivierasca che collega Lecco all’alto Lago di Como e a Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Fortunatamente si sono registrati danni o feriti. Sul posto Vigili del fuoco di Bellano, i carabinieri e i tecnici ...

La «minesTra coi sassi» - com’è il piatto più povero del mondo : In Ungheria, Koleves (La minestra di sassi) è la favola più popolare, nata dalla storia di un bambino poverissimo. A Livorno, dove sono nata e cresciuta, è invece una realtà che soprattutto in tempo di guerra ha sfamato tanta gente ma che nonostante tutto, ha saputo anche diventare un piatto allegro. Inventato quando non c’era cibo per sfamare tutti, il piatto ha il sapore inconfondibile del mare, perché i sassi che stanno da secoli ...

Nuoro - sequesTrati e uccisi 25 anni fa : Dda di Cagliari riapre l’inchiesta. Gli assassini non sono stati ancora scoperti : sono passati 25 anni e ora su due casi di sequestri di persona in Sardegna la Dda di Cagliari ha riaperto le indagini. Due cold case legati a doppio filo: quello di Paoletto Ruiu, rapito il 22 ottobre 1993 e mai tornato a casa, e di Giuseppe Sechi, sparito e ucciso nel marzo del 1994. La notizia riportata da l’Unione Sarda è stata confermata all’Ansa dagli inquirenti. Ruiu, 42 anni, era farmacista a Orune, un paesino in provincia di ...

Brasile - braccio destro di Bolsonaro : "Battisti assassino da esTradare" : Le basi per questa consegna ci sono, così come la volontà politica. Tuttavia, in Brasile, la legge appare poco chiara in questo ambito. E il terrorista, condannato all'ergastolo in contumacia, si ...

STrage di Erba - Olindo parla a Le Iene : "Io e Rosa non siamo assassini" : "Sul piano giudiziario ci daranno ragione per forza. Non sono un assassino: ho confessato per proteggere Rosa e lei ha confessato per proteggere me". Parola di Olindo Romano. Oggi, in prima serata su Italia 1, a "Le Iene Show", Antonino Monteleone è tornato a occuparsi del processo per la Strage di Erba. E lo fa con un'intervista esclusiva a Olindo Romano, condannato all'ergastolo per il pluriomicidio avvenuto l"11 dicembre 2006, insieme alla ...

La tela dell'assassino/ Trama e cast del film su Iris con Ashley Judd e Samuel L. Jackson (27 ottobre 2018) : La tela dell'assassino, il film thriller in onda su Iris oggi, sabato 27 ottobre 2018. Nel cast: Ashley Judd e Samuel L. Jackson, alla regia Phlip Kaufman. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Lanciano sassi sulla sTrada : denunciati 4 minorenni : Vaglia , Firenze, , 15 ottobre 2018 - Lanciavano sassi sulla strada per gioco dal tetto di un ex ospedale, una struttura da tempo fatiscente, al passaggio di auto e persone. I carabinieri hanno ...

Tra omicidi e rapporti sessuali : una quest secondaria di Assassin's Creed Odyssey che lascia a bocca aperta : Assassin's Creed Odyssey rimarrà negli annali come il primo titolo della serie che introduce significativi elementi RPG all'interno dell'esperienza, e un video comparso in rete in queste ore testimonia come la libertà di scelta data al giocatore possa invero produrre situazioni davvero esilaranti.Di seguito parleremo dello sviluppo e della conclusione di una quest secondaria di Odyssey, quindi se non voleste ricevere anticipazioni vi invitiamo a ...

Assassin's Creed Odyssey nasconde una frecciata a EA e alla controversa questione microTransazioni di Star Wars Battlefront II : Chi non ricorda la questione microtransazioni di Star Wars Battlefront II? Si trattò di una controversia che aveva alimentato non poco le discussioni legate agli acquisti in-game e alle loot box e che aveva costretto EA a correre ai ripari modificando alcuni sistemi chiave che erano presenti nel gioco.Proprio questa vicenda e in particolare un episodio ben preciso è al centro di una curiosa frecciata presente all'interno di Assassin's Creed ...