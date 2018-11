Torino | i droni per vigilare sulla sicurezza

Sampdoria- Torino 1-4 : granata padroni a Marassi - doppietta di Belotti e gol di Iago Falque e Izzo : GENOVA - Una vittoria al sapore d'Europa per il Torino che espugna il Ferraris sconfiggendo la Sampdoria 4-1 grazie anche alle reti di Belotti e vola in classifica al sesto posto. Blucerchiati ...

I droni a Parco Dora e l'auto robot in strada - Torino si trasforma in un laboratorio tech : Due pilastri sono già a buon punto. Dalle prossime settimane a Parco Dora cominceranno le sperimentazioni sui droni, frutto dell'accordo firmato da Città, ministero dei Trasporti ed Enac , l'ente per ...