Torino | controlli della Polizia di Stato a locali della movida di San Salvario

Fecero controlli nel territorio italiano - la procura di Torino accusa di minaccia aggravata gendarmi francesi : Appartengono ai corpi speciali della gendarmeria francese gli uomini che, lo scorso 2 agosto, controllarono due italiani nella zona di Cesana Torinese, a due chilometri dal confine con la Francia. Lo hanno appurato le indagini della procura di Torino . Porto illegale di armi da guerra in territorio italiano e minaccia aggravata dall'uso delle armi in danno dei cittadini italiani sono i reati ipotizzati, al momento a carico di ignoti. Sugli ...

Migranti : vertice in questura a Torino - controlli al confine del Monginevro : Da ieri anchea Claviere presidio della polizia di Stato disposto dal ministero dell'Interno per monitorare la situazione dopo gli sconfinamento della polizia francese -

Napoli - la truffa del cieco col mo Torino : controlli flop - così è possibile farla franca : Che siano ciechi assoluti o gravi ipovedenti per accedere ai benefici e ai sostegni previsti dallo Stato le persone che non godono del bene della vista devono sempre passare dallo studio di un...

Torino - blitz nella casa delle sexy bambole/ Ultime notizie : attività non a norma di legge - controlli sanitari : Torino, blitz nella casa delle sexy bambole: attività non a norma di legge, in corso controlli sanitari. Le Ultime notizie: LumiDolls potrebbe chiudere i battenti(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:16:00 GMT)