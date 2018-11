aldiladelcinema

: Tonino Abballe e Dario Germani tornano insieme sul set con il film “Lettera H”. - Aldiladelcinema : Tonino Abballe e Dario Germani tornano insieme sul set con il film “Lettera H”. - LiciaGargiulo : Tonino Abballe e Dario Germani tornano insieme sul set con il film “Lettera H”. - pietro_riccio : Tonino Abballe e Dario Germani insieme sul set di ‘Lettera H’ -

(Di giovedì 15 novembre 2018), dopo il successo di Ninna Nanna , vincitore del premio per la migliore regia al Terra di SienaFestival 2018 ,sul set per dare vita ad undestinato a rimanere nella memoria di tutti . Un qualcosa di inaspettato e di sorprendente che vede protagonisti in quella lunga notte la talentuosa Giulia Todaro ed un intenso Marco Aceti.H”, una consonante per nulla silenziosa. Il, prodotto da SeDici Cinema, vedrà la partecipazione straordinaria della cantante Tiziana Rivale.H” racconta la storia di Patty (Todaro) e Seba (Aceti), due ragazzi che si amano, nonostante la differenza di età. Seba ha 37 anni, con un passato fatto di piccoli crimini, fa il carrozziere e con Patty condividono la passione per il vintage anni ’80. Patty, per festeggiare l’imminente festa di Seba, vuole organizzare una festa a tema con ...