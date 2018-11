Toninelli | con Decreto Genova lotta ad abusi concessionari e pedaggi più equi

Toninelli a Tgcom24 : 'Con il decreto abbiamo rimesso Genova in piedi - ora gli sfollati potranno comprarsi una casa' : L'intervento di Toninelli su Dl Genova, Ischia e Tav - "Per quando riguarda il decreto abbiamo stanziato 300 milioni di euro: le 266 famiglie che avevano perso la casa ora hanno a disposizione circa ...

Il decreto Genova è legge : approvato in Senato con 167 sì e 49. Toninelli in aula esulta con il pugno alzato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

Il decreto Genova è legge | Toninelli contestato per il pugno alzato | Dieci senatori M5s non hanno votato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Bagarre in Aula, Casellati richiama tutti: "più rispetto per i 43 morti"

Decreto Genova - disco verde al Senato con 167 sì è legge. Ma è bagarre per il pugno alzato di Toninelli : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi , è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. ...

Dl Genova - bagarre in Senato. Toninelli esulta con il pugno - le opposizioni insorgono e Casellati lo riprende : bagarre nell’aula del Senato dopo l’approvazione del decreto Genova. Il motivo? L’esultanza del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha alzato il pugno ripetutamente come segno di giubilo. Così le opposizioni, Pd e Forza Italia su tutte, hanno protestato in modo vivace. Il capogruppo azzurro Anna Maria Bernini, ha attaccato il ministro: “Toninelli ha alzato il pugno durante l’approvazione. Non venga ...

Il decreto Genova è legge | De Falco non vota - Toninelli contestato per il pugno alzato | Foto : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Bagarre in Aula, la presidente richiama il ministro alle Infrastrutture e Trasporti

Il decreto Genova è legge : bagarre in aula Toninelli esulta con il pugno alzato Video : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

il giorno di Trenord e dell'incontro a Roma con Fontana - Toninelli : «Venerdì rinnoviamo il Cda» : «In Trenord le cose stanno cambiando davvero. Posso annunciare che venerdì prossimo si terrà l'assemblea dei soci che consentirà di nominare il nuovo Cda dell'operatore ferroviario». Così in una nota ...

Confindustria - Toninelli si vergogni : ANSA, - TORINO, 14 NOV - "Il ministro Toninelli dovrebbe vergognarsi: venga a vedere i cantieri e la smetta di dire che la Tav è una galleria che non c'è". Così il presidente di Confindustria Piemonte,...

Tav - l'Ue : «Realizzarla nei tempi o taglio dei fondi». Ira Confindustria su Toninelli : 'La Tav è un progetto importante non solo per Francia e Italia ma per l'intera Ue, per questo speriamo che le parti siano in grado di eseguirla nei tempi previsti'. Ira Confindustria. 'Il ministro ...

Tav - Ue : “Ritardi portano a riduzione dei fondi”. Confindustria : “Toninelli si vergogni : i cantieri ci sono” : L’opera deve essere realizzata nei tempi previsti o i fondi europei verranno ridotti. L’opera in questione è il Tav e a parlare è un portavoce della Commissione Ue dopo l’ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’omologa francese. “È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi” il Tav, in quanto, ha detto, “come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility ...

Tav - l'Ue : «Realizzarla nei tempi o taglio dei fondi». Ira Confindustria su Toninelli : «La Tav è un progetto importante non solo per Francia e Italia ma per l'intera Ue, per questo speriamo che le parti siano in grado di eseguirla nei tempi previsti».?...

Tav - Toninelli : 'Opinione della gente conta - ma vale l'interesse generale' : Pressing di Forza Italia su Salvini e della Coldiretti: opera serve per trasporto veloce di merci deperibili. Voci di siluramento del ministro in un ipotetico rimpasto di governo -

Toninelli : “Con la Lega abbiamo idee diverse - ma nessuno ha intenzione di sostituirmi” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, nega ogni ipotesi di rimpasto di governo. "Non abbiamo mai nascosto di partire da visioni a volte diverse. Ma il punto di incontro si è sempre trovato come dimostra il contratto di governo che abbiamo sottoscritto e che tocca punti su cui abbiamo fatto cambiare idea alla Lega". .Continua a leggere