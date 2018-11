Tonali | la Juventus cala due jolly

tuttosport

: La #Juventus vuole ringiovanire il centrocampo: dopo l'exploit di Bentancur, la Vecchia Signora cerca di ripetersi… - GoalItalia : La #Juventus vuole ringiovanire il centrocampo: dopo l'exploit di Bentancur, la Vecchia Signora cerca di ripetersi… - FcInterNewsit : CdS - Tonali, davanti a tutte ci sono Inter e Juventus - RomBto : RT @GoalItalia: La #Juventus vuole ringiovanire il centrocampo: dopo l'exploit di Bentancur, la Vecchia Signora cerca di ripetersi con #Ton… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) TORINO - Laha , almeno, dueper bruciare la concorrenza nella corsa a Sandro. 'Non basterà una super offerta, bisognerà dimostrare anche amore per il ragazzo e per me'. Massimo ...