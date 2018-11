Tim | Gubitosi nuovo amministratore delegato

Altavilla vince ma non convince Tim - torna in pista Gubitosi : Per il vertice di Tim torna in pista Luigi Gubitosi. Nelle ultime ore sull’ex ad di Wind e ex direttore generale della Rai ha fatto parzialmente breccia il pressing degli azionisti di Telecom, poco convinti della scelta “obbligata ma pessima” (come abbiamo spiegatio ieri) dell’ex manager Fiat Alfredo Altavilla Segui su affaritaliani.it