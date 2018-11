The Undoing | Hugh Grant nella miniserie con Nicole Kidman

ilnotiziangolo

(Di giovedì 15 novembre 2018) Thereclutanel cast, per una produzione firmata HBO. Laè scritta da David E Kelley e diretta da Susanne Bier e potrà contare la presenza dell’iconica. La vedremo nei panni di Grace Sachs, la moglie del co-protagonista. Theè un adattamento per la tv del romanzo di Jean Hanff Korelitz, dal titolo You Should Have Known. Thefra le eccellenze di Hollywood Una terapeuta di successo con un marito devoto: è questo lo scenario in cui vedremointerpretare i consorti dellaTv. Soddisfatta della sua esistenza, la donna ha un figlio iscritto ad una scuola privata d’elite a New York. Alla scomparsa del marito, Grace dovrà fare i conti con il suo peggiore incubo ed una morte violenza, lungo una catena di rivelazioni che la colpiranno da vicino. Per riuscire a risalire la china, sarà ...