The Council - Complete Edition è in arrivo su PS4 e Xbox One il prossimo mese

(Di giovedì 15 novembre 2018) Bigben e Cyanide annunciano che la versione fisica delladi The, RPG narrativo di grande successo, sarà disponibile per PlayStation 4 eOne a partire dal 4 dicembre, per la prima volta con tutti i dialoghi sottotitolati in italiano.Theinclude tutti gli episodi di questo gioco narrativo che ha conquistato sia critica che giocatori grazie alla sua storia accattivante, a personaggi complessi e carismatici, meccaniche innovative e raffinati dialoghi finalmente sottotitolati anche in lingua italiana. In The, le tue scelte avranno considerevoli - e permanenti - conseguenze.L'avventura si svolge nel 1793. Tu sarai Louis de Richet, un membro di una società segreta che l'enigmatico Lord Mortimer ha invitato nel suo possedimento: una piccola isola lontana dal resto dell'Inghilterra. Qui incontrerai il resto degli invitati del tuo ...