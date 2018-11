Terrorismo - 4 anni a un palestinese collegato alla rete di Amri : Roma, 15 nov., askanews, - Autoaddestramento con finalità di Terrorismo. Per quest'accusa il gup del Tribunale di Roma ha condannato, all'esito del rito abbreviato, a 4 anni di carcere il palestinese ...

Terrorismo - 4 anni fiancheggiatore Amri : 14.42 Il gup di Roma ha condannato a 4 anni di carcere Abdel Salem Napulsi,arrestato a marzo a Roma e ritenuto collegato alla rete di fiancheggiatori dell'attentatore del mercatino di Berlino,Anis Amri. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il giudice ha anche disposto l'espulsione dall'Italia del 38enne palestinese, al termine della pena. Napulsi era già in carcere per droga, quando fu emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare ...

Milano - inaugurata la mostra della Polizia su Terrorismo e anni di piombo : inaugurata alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Cagni, a Milano, la mostra intitolata 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo' organizzata dall'...

Milano : Terrorismo e anni di piombo in mostra Polizia - al via da domani : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il terrorismo, gli anni di piombo e gli eventi che hanno segnato le cronache degli anni '70 e '80 di Milano e della Lombardia, protagonisti di una mostra al via da domani, 12 ottobre alle ore 10, alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Ca

Terrorismo - pronto a immolarsi per l'Isis : chiesti 8 anni per marocchino/ Genova - insegnava a costruire bombe : pronto a immolarsi per l'Isis: chiesti 8 anni per marocchino arrestato lo scorso anno a Genova. Importante processo in corso, la prossima udienza a novembre.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Terrorismo - chiesti 8 anni per marocchino : ANSA, - GENOVA, 28 SET - Il pm genovese Federico Manotti ha chiesto la condanna a otto anni e otto mesi per Nabil Benhamir, marocchino di 29 anni, arrestato lo scorso anno dagli agenti della Digos, ...

Terrorismo - condannato anche in Appello foreign fighter marocchino : confermati 4 anni e sei mesi di carcere : È stato condannato anche in secondo grado Hamil Mehdi, il ventisettenne marocchino accusato di autoaddestramento ai fini di Terrorismo internazionale. La Corte d’Appello di Catanzaro ha così confermato la decisione del gup che l’anno scorso in primo grado lo aveva condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere. Mehdi era stato arrestato dalla Dda nel gennaio 2016 a Luzzi, in provincia di Cosenza, dove viveva con la famiglia. In realtà, stando ...

Terrorismo - a Sesto San Giovanni compaiono volantini inneggianti alle Brigate Rosse : Solidarietà agli assassini di Marco Biagi e D'Antona. Il sindaco: "Toni deliranti, ma serve massima attenzione"