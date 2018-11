Terremoto nel Reatino | nella notte scossa di magnitudo 3 0

Oltre le alchimie politiche - l’impegno nelle zone del Terremoto : Un aiuto concreto alle imprese che resistono, un progetto per regalare un Natale meno difficile nelle zone colpite dal terremoto . Senza distinzione di nazionalità, né attribuendo patenti di priorità: prima di tutti vengono le persone che affrontano le difficoltà. Quelle che resistono. Con questa intenzione abbiamo animato l'iniziativa che consente di acquistare pacchi natalizi contenenti prodotti tipici provenienti ...

Terremoto : a Montegallo il primo aggregato nella frazione di Balzo : Presentato a Montegallo (Ascoli Piceno) il primo aggregato nella frazione Balzo composto di sette edifici grazie al via del decreto operativo di inizio lavori dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per un importo di quasi 2,8 milioni di euro di euro. C’erano la vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini e il sindaco di Montegallo nonche’ neo presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Fabiani. E’ ...