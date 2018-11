Tennis – Lanciata ufficialmente oggi la nuova Coppa del Mondo ATP

sportfair

(Di giovedì 15 novembre 2018) ATP lancia ladel: 24 paesi in sei gruppi. Si giocherà in Australia a partire dal 2020 prima degli Australian Open L’Atp halanciatola suadeldi. Un torneo a squadre che si giocherà in Australia a partire dal 2020 e che segnerà l’inizio di ogni stagione. L’evento riunirà 24 paesi divisi in sei gruppi da quattro, che si svolgerà in tre città australiane in più di dieci giorni e ripartirà 750 punti ai vincitori per il ranking, oltre a distribuire 15 milioni di dollari di premi in denaro.chiamata Atp Cup, il torneo riprende la tradizione inaugurata con ladeldisputata nella città tedesca di Düsseldorf tra il 1978 e il 2012, di solito a maggio in preparazione del Roland Garros. Tuttavia, ora verrà giocata prima degli Australian Open, il primo Grand Slam della stagione che si ...