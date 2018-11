Tennis | Atp Finals | prima vittoria per Thiem

Tennis – Lanciata ufficialmente oggi la nuova Coppa del Mondo ATP : ATP lancia la nuova Coppa del Mondo: 24 paesi in sei gruppi. Si giocherà in Australia a partire dal 2020 prima degli Australian Open L’Atp ha ufficialmente lanciato oggi la sua nuova Coppa del Mondo di Tennis. Un torneo a squadre che si giocherà in Australia a partire dal 2020 e che segnerà l’inizio di ogni stagione. L’evento riunirà 24 paesi divisi in sei gruppi da quattro, che si svolgerà in tre città australiane in più ...

ATP Cup - dal 2020 il Tennis avrà il suo Mondiale per nazioni : montepremi e regolamento : ... la Federazione internazionale, che ha varato la riforma Piquè di Coppa Davis , con l'accorpamento a novembre con sede unica, Madrid, delle finali della manifestazione tennistica più antica del mondo,...

Tennis - nasce la ATP Cup : 24 Nazioni si sfidano in Australia! Nuovo affronto alla Coppa Davis? : Il calendario mondiale del Tennis si arricchisce di una nuova competizione per Nazionali che farà indubbiamente guerra alla storica Coppa Davis. La ATP ha infatti ufficializzato la nascita della ATP Cup, un torneo a squadre che si svolgerà a cadenza annuale e con la prima edizione in programma dal 3 al 12 gennaio 2020 in Australia, alla vigilia degli Australian Open. Si tratta di un vero e proprio stravolgimento del calendario, la decisione ...

Tennis - Djokovic contro il calendario ATP : la nuova Coppa Davis e la Coppa del Mondo non convincono il serbo : Novak Djokovic ha parlato della nuova Coppa Davis e della Coppa del Mondo ATP, un doppio evento che non è gradito dal Tennista serbo Secondo il serbo Novak Djokovic non è positivo per il Tennis avere più di un torneo a squadre nella stagione, in riferimento alla versione rinnovata della Coppa Davis e della nuova Coppa del Mondo ATP. “Onestamente non penso che sia un bene per lo sport“, ha detto il serbo dopo aver sconfitto il ...

Tennis - Atp Finals 2018 : Roger Federer si qualifica in semifinale se…Tutte le possibili combinazioni : Roger Federer è con le spalle al muro alle ATP Finals 2018 che si stanno disputando alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna). Lo svizzero, infatti, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro Nishikori è riuscito a riscattarsi battendo Thiem ma oggi è obbligato a fare risultato contro Kevin Anderson (ore 21.00) se vuole proseguire la propria avventura nel torneo di fine stagione. Il Maestro si assicurerebbe il passaggio del turno ...

Atp Finals 2018/ Diretta Thiem Nishikori - Federer Anderson streaming video e tv - orario delle partite - Tennis - - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018, streaming video e tv: si conclude il primo girone al Master di tennis maschile, tutti i giocatori possono arrivare in semifinale.

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Roger Federer chiamato ad evitare una clamorosa eliminazione : Andrà in scena oggi a Londra la quinta giornata delle ATP Finals: ultimo turno del round robin per il Gruppo Lleyton Hewitt, che emetterà i suoi verdetti: non prima delle ore 15.00 spazio alla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem ed il giapponese Kei Nishikori, mentre non prima delle ore 21.00 lo svizzero Roger Federer affronterà il sudafricano Kevin Anderson. La sfida pomeridiana vedrà di fronte l’austriaco, già spalle al muro dopo ...

Tennis - Atp Finals 2018 : il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv : Andrà in scena oggi a Londra la quinta giornata delle ATP Finals: ultimo turno del round robin per il Gruppo Lleyton Hewitt, che emetterà i suoi verdetti: non prima delle ore 15.00 spazio alla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem ed il giapponese Kei Nishikori, mentre non prima delle ore 21.00 lo svizzero Roger Federer affronterà il sudafricano Kevin Anderson. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport. mentre lo streaming sarà ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Djokovic è già in semifinale - Cilic rimonta Isner : Novak Djokovic è il primo giocatore ad accedere alle semifinali delle ATP Finals 2018 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Nella seconda giornata del Gruppo Kuerten, il numero uno del mondo ha sconfitto in due set il tedesco Alexander Zverev (6-4 6-1) ed ha superato il turno grazie al successo in tre set del croato Marin Cilic sull’americano John Isner (6-7 6-3 6-4). Tra Djokovic e Zverev la partita è durata praticamente un ...

Tennis - ATP Finals : Djokovic supera Zverev : Il numero uno al mondo non dà scampo al tedesco, che all'O2 Arena cede al serbo col punteggio di 6-4, 6-1

Tennis - Atp Finals : tutto facile per Djokovic : Il Tennista serbo, numero uno del mondo, ha sconfitto il tedesco, numero 5 dell'attuale ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-1. Una prova di forza che proietta Djokovic a un passo dalle ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Djokovic a caccia di conferme contro Zverev - Cilic-Isner sfida “dentro o fuori” : Quarta giornata di incontri in queste ATP Finals 2018 di Tennis e secondo impegno per i primattori del “Guga Kuerten Group“. Sul veloce indoor della “O2 Arena” di Londra si prospetta un grande spettacolo di cui gli spettatori e gli appassionati potranno godere. A dare inizio alle danze sarà infatti il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, dopo aver esordito ottimamente contro l’americano John Isner (n.10 ATP), ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv : Quarta giornata di incontri alle ATP Finals 2018 di Tennis a Londra e secondo impegno per i giocatori del “Guga Kuerten Group”. Ad aprire le danze ci penseranno il n.1 del mondo Novak Djokovic e il n.5 ATP Alexander Zverev. Un confronto molto interessante che vedrà sfidarsi due Tennisti dallo stile simile che hanno nei colpi con il rovescio bimane la loro forza. Nole, per quanto fatto vedere nell’ultimo periodo, parte coi ...