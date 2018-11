Tennis - ATP Finals 2018 : Djokovic è già in semifinale - Cilic rimonta Isner : Novak Djokovic è il primo giocatore ad accedere alle semifinali delle ATP Finals 2018 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Nella seconda giornata del Gruppo Kuerten, il numero uno del mondo ha sconfitto in due set il tedesco Alexander Zverev (6-4 6-1) ed ha superato il turno grazie al successo in tre set del croato Marin Cilic sull’americano John Isner (6-7 6-3 6-4). Tra Djokovic e Zverev la partita è durata praticamente un ...

Tennis - ATP Finals : Djokovic supera Zverev : Il numero uno al mondo non dà scampo al tedesco, che all'O2 Arena cede al serbo col punteggio di 6-4, 6-1

Tennis - Atp Finals : tutto facile per Djokovic : Il Tennista serbo, numero uno del mondo, ha sconfitto il tedesco, numero 5 dell'attuale ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-1. Una prova di forza che proietta Djokovic a un passo dalle ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Djokovic a caccia di conferme contro Zverev - Cilic-Isner sfida “dentro o fuori” : Quarta giornata di incontri in queste ATP Finals 2018 di Tennis e secondo impegno per i primattori del “Guga Kuerten Group“. Sul veloce indoor della “O2 Arena” di Londra si prospetta un grande spettacolo di cui gli spettatori e gli appassionati potranno godere. A dare inizio alle danze sarà infatti il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, dopo aver esordito ottimamente contro l’americano John Isner (n.10 ATP), ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv : Quarta giornata di incontri alle ATP Finals 2018 di Tennis a Londra e secondo impegno per i giocatori del “Guga Kuerten Group”. Ad aprire le danze ci penseranno il n.1 del mondo Novak Djokovic e il n.5 ATP Alexander Zverev. Un confronto molto interessante che vedrà sfidarsi due Tennisti dallo stile simile che hanno nei colpi con il rovescio bimane la loro forza. Nole, per quanto fatto vedere nell’ultimo periodo, parte coi ...

Tennis - Atp Finals : Federer batte Thiem - austriaco eliminato : Il Tennista elvetico, attualmente numero tre del mondo, ha sconfitto Dominic Thiem , numero otto della classifica internazionale, col punteggio di 6-2, 6-3. Fuori quindi dalla corsa per l'accesso ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer si riscatta contro Dominic Thiem - Anderson strapazza Nishikori : Terza giornata di incontri nelle ATP Finals 2018 di Londra (Gran Bretagna). In scena quest’oggi il secondo turno delle partite del “Lleyton Hewitt Group” e grande attesa c’era per Roger Federer. Lo svizzero, che aveva perso all’esordio malamente contro il giapponese Kei Nishikori, era atteso alla prova d’appello contro l’austriaco Dominic Thiem. Il n.3 del mondo non ha avuto pietà e in 1 ora e 8 minuti di partita si ...

ATP Finals – Djokovic ‘nota’ Cristiano Ronaldo tra il pubblico : “bello averlo tra i fan del Tennis” : Djokovic vince su Isner all’esordio alle ATP Finals di Londra 2018, tra il pubblico anche Cristiano Ronaldo: ecco le parole del tennista serbo sulla presenza di CR7 Novak Djokovic ieri sera è stato impegnato nel suo match d’esordio delle ATP Finals di Londra 2018. Contro John Isner, il serbo ha mostrato i muscoli sin dall’inizio del torneo, battendo l’avversario per 2-0. Tra il pubblico, dell’impianto sportivo ...

Tennis : Atp Finals - Anderson travolge Nishikori : ROMA - Kevin Anderson ha compiuto un passo significativo verso le semifinali delle Atp World Tour Finals 2018 di Londra . Nell'incontro di apertura della terza giornata, protagonisti i componenti del '...

Tennis - Atp Finals : per Djokovic partenza lanciata - a segno anche Zverev : ... veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari,: nel match clou serale della seconda giornata, valido per il 'Guga Kuerten Group', il numero uno del mondo, all'11esima partecipazione al Masters dove ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Federer obbligato a vincere contro Thiem. Nishikori e Anderson possono già volare in semifinale : Sarà un martedì quasi da dentro o fuori per Roger Federer alle ATP Finals 2018 di Londra. Lo svizzero ritorna in campo ed è praticamente obbligato a vincere contro Dominic Thiem per evitare una possibile clamorosa eliminazione. La sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori ha messo in salita il cammino del nativo di Basilea, che non può davvero più sbagliare se vuole ancora andare alla caccia del suo centesimo titolo della carriera. Anche ...

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Djokovic dominante con Isner - Zverev a fatica su Cilic : A Londra oggi nel corso delle ATP Finals toccava al gruppo “Guga Kuerten” scendere in campo per le sfide che segnavano l’inizio del round robin anche per gli ultimi quattro Tennisti qualificati per il torneo inglese. Il serbo Novak Djokovic domina lo statunitense John Isner, mentre il tedesco Alexander Zverev ricorre a due tie break per avere ragione del croato Marin Cilic. Basta un’ora ed un quarto al serbo Novak ...