Telespazio festeggia 20 anni di attività in Romania

Telespazio festeggia i primi 20 anni di attività spaziali in Romania : Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha celebrato oggi i 20 anni di attività spaziali in Romania con un evento promosso presso l’Ambasciata d’Italia a Bucarest. Dal 1998 Telespazio opera in Romania attraverso RARTEL, azienda nella quale è azionista di maggioranza in joint venture con RADIOCOM (Societatea Na?ionala de Radiocomunica?ii), controllata dal Ministero delle Comunicazioni e della Società delle ...