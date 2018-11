Tassa automobilistica - Bollo | ecco la riforma del ministro Costa

quattroruote

: @Agenzia_Entrate @MEF_GOV #### Perchè? #### 'Su richiesta della provincia autonoma di Bolzano calcolo tassa automob… - beppebottero : @Agenzia_Entrate @MEF_GOV #### Perchè? #### 'Su richiesta della provincia autonoma di Bolzano calcolo tassa automob… - LorenzoJus91 : RT @LexFori_info: ADDIO AL SUPERBOLLO? Presentato un Disegno di Legge per l’eliminazione dell’addizionale erariale sulla tassa automobilis… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) In arrivo ladel. Dopo 12 anni dalla norma che, nel 2006, introdusse una piccola progressività basata sulla classe di emissioni (fino alle Euro 4, ché le Euro 5 e 6 erano ancora lontane), nel 2019 potrebbe essere la volta della parametrazione sulla base delle emissioni di anidride carbonica, ossia dei consumi, vista la diretta proporzionalità che lega questi due dati. Lo ha lasciato capire oggi a Roma ildellAmbiente Sergioa margine della firma di un accordo per il miglioramento della qualità dellaria a Roma, nellhinterland della Capitale e nella valle del Sacco. Il dicastero di via Cristoforo Colombo, ha affermato, promuoverà presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti una proposta per laggiornamento delle tasse automobilistiche, utilizzando il criterio del bonus-malus.Più consumi, più paghi. Ilnon è entrato nei dettagli, però ...