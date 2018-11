Super Smash Bros Ultimate e Pokemon Let' s Go si apprestano a diventare i due titoli più

eSports - Super Smash Bros. Ultimate chiude le porte ai manga! Sakurai non cambia opinione rispetto a dieci anni fa : dieci anni or sono, il direttore di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, aveva un’idea ben precisa in mente. Purtroppo, allora quella sua idea non prevedeva alcun personaggio di manga o anime all’interno del titolo Nintendo, ma ora i fan hanno chiesto nuovamente. Sapete lui che ha detto? No… ha detto no un’altra volta. Vediamo se le sue motivazioni riusciranno a convincerci di questa sua scelta. Super Smash Bros. Ultimate rimane ...

Super Smash Bros. Ultimate entra in fase gold : Super Smash Bros. Ultimate è un titolo molto atteso, nonché una delle pochissime uscite first party tripla A di Nintendo in programma per quest'anno.Ebbene se non vedete l'ora di mettere le mani sul gioco, dovete sapere che è ufficialmente entrato in fase gold, per cui ora a separare il gioco dagli scaffali dei negozi vi è solo la catena di distribuzione, il gioco è pronto.Come riporta Siliconera, sono stati inoltre rivelati tre nuovi ...

Nintendo ha deciso di rimuovere ogni riferimento ai nativi americani in Super Smash Bros. Ultimate : Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come Nintendo sia finita sotto la gogna mediatica per aver inserito in Super Smash Bros. Ultimate presunti contenuti a sfondo razziale.Nello specifico parliamo di Mr. Game & Watch che nel videogioco del 1982 Fire Attack si trova a difendere un fortino da un gruppo di indiani armati di torcia, qualche giorno fa è esplosa la polemica, con Nintendo sotto accusa per aver inserito riferimenti di Fire ...

Super Smash BROS ULTIMATE accusato di razzismo indiano : Nonostante ancora non sia stato lanciato sul mercato, SUPER SMASH BROS ULTIMATE è già stato accusato di razzismo, a causa della presenza di Mr Game & Watch tra i lottatori, a seguire maggiori dettagli. SUPER SMASH BROS ULTIMATE: Un gioco razzista secondo i nativi In SUPER SMASH BROS ULTIMATE tra i lottatori è presente il celebre Mr Game & Watch, il quale proviene dal gioco lanciato nel lontano 1982, dove ...

Super Smash Bros. Ultimate : il web grida al razzismo per un riferimento a Fire Attack : Qualche giorno fa Diablo: Immortal è stato al centro della polemica di internet, oggi tocca invece a Super Smash Bros. Ultimate, accusato di presentare contenuti a sfondo razzista.Come riporta Dualshockers, il tutto è cominciato su ResetEra, dove alcuni utenti hanno notato la presenza nel titolo di alcuni riferimenti a Mr. Game & Watch, personaggio creato da nintendo negli anni 80' per la sua portatile Game & Watch. In Fire Attack, ...

eSports - Super Smash Bros : presentati tutti i personaggi : Ieri è stato pubblicato l’ultimo Super Smash Bros. Ultimate Direct prima dell’uscita ufficiale del gioco (vi riportiamo il video in fondo all’articolo). In questo lunghissimo filmato, vengono presentate molte novità all’interno del titolo, e noi cercheremo di raccontarvi al meglio le principali! Super Smash Bros. Ultimate Direct: 74 personaggi giocabili! Innanzitutto, dobbiamo dirvi che Ken (Street Fighter) e Incineroar (Pokémon) sono stati ...

Scopriamo i dettagli del Nintendo Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate : Il Nintendo Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate si è appena concluso, portando con sé numerosi aggiornamenti per l'attesissima esclusiva Nintendo Switch.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli in merito a Super Smash Bros. Ultimate:Read more…

Super Smash Bros Ultimate : Nuove informazioni da Nintendo : Nell’ultimo Super Smash Bros. Ultimate Direct prima dell’uscita del gioco, il 7 dicembre, Nintendo ha mostrato una moltitudine di nuovi personaggi, modalità e caratteristiche e svelato i dettagli dei DLC previsti per il suo epico picchiaduro. Con la presentazione di Ken di Street Fighter e Incineroar della serie Pokémon, il cast del gioco, composto da ben 74 personaggi, è ora stato completamente svelato. Ma ...

Nintendo annuncia un nuovo Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate : Nonostante più di un Direct sia stato dedicato a Super Smash Bros. Ultimate negli ultimi mesi (ricordate quello dell'E3 2018?), Nintendo ha annunciato un nuovo appuntamento per il 1 novembre, durante il quale rivelerà nuove informazioni sul gioco.Come riporta VG24/7, il Direct in questione si terrà alle 15 ora italiana e durerà circa 40 minuti. Il grande protagonista sarà Super Smash Bros. Ultimate, mentre altri titoli saranno mostrati in una ...

Super Smash Bros. Ultimate : affiora un indizio che potrebbe ricondurre all'arrivo di un nuovo personaggio : Un nuovo curioso filmato riguardante l'attesissimo Super Smash Bros. Ultimate potrebbe aver appena svelato un nuovo elemento in arrivo nel roster dei personaggi giocabili, riporta Dualshockers.L'annuncio arriverebbe dalla catena di fast food Wendy's, la quale assieme a Nintendo ha recentemente pubblicato un video su Twitter nel quale veniva promossa, in collaborazione col fast food, un tour del campus universitario Super Smash Bros. Ultimate.Nel ...

Super Smash Bros. Ultimate - Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! in anteprima a Lucca Comics & Games : Nintendo sarà presente all'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte il 31 ottobre per proseguire fino a domenica 4 novembre, animando la storica cittadina toscana.Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in ...

MGW 2018 : Super Smash Bros. Ultimate - prova : Alla Milan Games Week 2018, Nintendo ha allestito un grande stand e Super Smash Bros. Ultimate (insieme a Pokémon Let's Go Pikachu and Eeeve) era sotto i riflettori essendo una imminente e grossa release per il periodo più "caldo" dell'anno: quello delle festività natalizie. La grande N ha quindi dedicato al gioco un grande stand, con una 'gabbia' in cui si svolgevano tornei competitivi con la presenza di pro players (che Lorenzo Mancosu ha ...

Alla Milan Games Week 2018 Nintendo porta Super Smash Bros. - Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee e molto altro : L'autunno meneghino anche quest'anno inizia nel segno della Milan Games Week, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 5 al 7 ottobre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti dell'ottava edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:In anteprima assoluta per le ...

Nintendo - malato terminale gioca in anteprima a Super Smash Bros. Ultimate : Qualche tempo fa è apparsa su Twitter un’insolita richiesta: un utente ha lanciato un appello a Nintendo affinché permettesse ad un suo caro amico, malato terminale, di poter giocare in anteprima all’imminente gioco Super Smash Bros. Ultimate. per Nintendo Switch. L’ultimo desiderio di Chris La vicenda riguarda Chris Taylor, un ragazzo canadese di 21 anni, malato di osteosarcoma allo stadio terminale, a cui restano pochi mesi di vita ...