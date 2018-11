Studenti napoletani | il Politecnico di Torino precisa | finale europea ad Alicante | non

Missione a Boston - il sogno di un gruppo di Studenti napoletani diventa realtà : partiranno grazie a numerose donazioni : La ‘ Missione ’ a Boston non è più un sogno . Un gruppo di studenti programmatori dell’Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” di Napoli, Mauro D’Alo’, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, a gennaio andranno a Boston con i loro insegnanti di matematica ed informatica, Salvatore Pelella e Ciro Melcarne, per gareggiare e aspirare alla vittoria dell’High School Tournament della “Zero ...

Tre Studenti napoletani a Boston per la finale di Zero Robotics grazie al sostegno di tante imprese : ... Giorgio Ventre , al Pro Rettore alla Ricerca del Campus Bio-Medico di Roma, Enrico Guglielmelli , dal direttore della SISSA di Trieste, Stefano Ruffo al direttore del Centro di Ricerca "Scienza ...

Casellati sblocca i fondi : gli Studenti napoletani finalisti del concorso del Mit potranno andare in America : Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati metterà a disposizione i fondi per consentire ai tre studenti napoletani dell'Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi", che si sono piazzati al secondo posto nella competizione aerospaziale "Zero Robotics" organizzata dal Massachusetts Institute of Technology di Boston e dalla Nasa, di poter andare negli Usa e partecipare alla fase finale del concorso. In un primo momento, i ...