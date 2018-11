Stranger Things | terza stagione e poi il grande nulla?

La terza stagione di Stranger Things sarà l’ultima? I saluti social di Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard fanno tremare i fan : La terza stagione di Stranger Things sarà l'ultima? I fan iniziano a chiederselo e se il saluto pubblicato nei giorni scorsi dallo sceriffo Hopper (ovvero David Harbour) aveva già messo loro la pulce nell'orecchio, le cose non sono migliorate in queste ore. A peggiorare la situazione a confermare, quasi, che i nuovi episodi saranno gli ultimi, arrivano i saluti social di Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard. Anche i due giovani protagonisti ...

Terminate le riprese di Stranger Things 3 : Jim Hopper morirà? L’indizio in una foto : È stato davvero un Halloween triste quello appena trascorso senza i nuovi episodi di una delle serie tv più amate degli ultimi anni ma adesso Stranger Things 3 si fa sempre più vicina. Non sappiamo ancora quando i nuovi episodi andranno in onda e saranno disponibili su Netflix ma quello che è certo è che la post produzione sta per avere inizio visto che David Harbour ha annunciato la fine delle riprese dal suo account Instagram. In questi ...

Le Terrificanti Avventure di Sabrina - la nuova serie tv di Netflix - è puro amarcord "alla" Stranger Things : Amante dei film horror e divisa tra il mondo mortale e l'Inferno, Sabrina deve affrontare il "battesimo oscuro" che la renderà una strega a tutti gli effetti. Come il celebre maghetto del grande ...

Il 6 novembre si festeggia lo Stranger Things Day : Tutto iniziò il 6 novembre 1983: Will Byers, un normalissimo ragazzo di Hawkins, scompare misteriosamente. È l’antefatto che fa partire una delle serie più acclamate di Netflix e degli ultimi anni in generale, Stranger Things. Una data bene impressa nella mente dei fan, destinata a cambiare il destino della cittadina fittizia e che ora sarà fissata in tutti i calendari. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato per il prossimo 6 ...

Il compenso di Millie Bobby Brown in Stranger Things fa discutere : la baby star pagata quanto Winona Ryder? : Lo stipendio di Millie Bobby Brown in Stranger Things fa già discutere. Mesi fa, Hollywood Reporter aveva pubblicato un articolo in cui spiegava come il cast della serie Netflix avrebbe ricevuto un aumento di salario in vista della terza stagione. Secondo il noto website, i quattro giovani Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, e Noah Schnapp guadagneranno 250,000 dollari ciascuno ad episodio. Gli attori 'maturi', vale a ...

Stranger Things 3 sarà ancora più spaventosa delle prime due stagioni - anticipazioni dai fratelli Duffer : Stranger Things 3 riserverà ai suoi appassionati ancora più citazioni e riferimenti alla cultura pop degli anni Ottanta delle stagioni precedenti, prendendo spunto da uno dei film horror più terrificanti di sempre. La lunga attesa per la terza parte della serie Netflix continuerà fino al 2019, ma qualche anticipazione sui nuovi episodi comincia a trapelare grazie alla pubblicazione del libro Stranger Things: Worlds Turned Upside Down, in cui ...

Stranger Things 3 - data rilasciata : cast - trailer - teorie e spoiler : Stranger Things 3, anticipazioni terza stagione: trailer, data di inizio ed episodi Le riprese della terza stagione di Stranger Things sono ormai iniziate da tempo ma, finalmente, anche la data del rilascio su Netflix è stata resa nota. Stando a quanto emerso proprio di recente, e salvo cambiamenti dell’ultimo momento, la Serie Tv dovrebbe essere […] L'articolo Stranger Things 3, data rilasciata: cast, trailer, teorie e spoiler ...

Via alle riprese di Stranger Things 3 : le prime immagini di Millie Bobby Brown sul set : Un'ambientazione completamente diversa da quella a cui siamo abituati. 'Stranger Things' si sposta a Malinu, in California, per lo meno per la scena drammatica girata in questi giorni da Millie Bobby ...

Stranger Things - la visita del cast all’attrazione dedicata al Sottosopra : Le Halloween Horror Nights sono ormai una tradizione consolidata agli Universal Studios in Florida: durante le settimane che si avvicinano alla notte degli spiriti, infatti, il parco tematico rimane aperto allestendo diverse attrazioni ispirate ai suoi più fortunati titoli dell’orrore. E quest’anno un’attrazione di grande richiamo allieterà i fan del brivido perché uno dei labirinti del terrore che si potranno visitare sarà ...

Alcuni video comparsi in rete mostrerebbero il progetto di Telltale Games dedicato a Stranger Things : Come probabilmente saprete, Telltale Games, prima dei licenziamenti di massa, stava lavorando con Netflix a un gioco dedicato alla famosa serie di Stranger Things.Il progetto Stranger Things, che Netflix continuerà senza Telltale, è stato fino ad oggi invisibile al pubblico. Con lo staff dello studio ora alla ricerca di un lavoro, sono cominciate a comparire online le prime immagini che sembrerebbero mostrare proprio il gioco. In particolare, ...

Millie Bobby Brown - la star di Stranger Things canta con i Maroon 5 : Ha proprio talento da vendere la giovane Millie Bobby Brown. L'attrice che è celebre grazie al ruolo che ha ricoperto in Stranger Things, la serie di Netflix, recentemente si è esibita in un mini live,...

Le avventure della strega Sabrina diventano dark - il remake di Netflix segue il filone Stranger Things : Kiernan Shipka. Il nome dice pochino. Ma per i fan di Mad Men lei è Sally Draper, la bambina, oggi ex bambina, visto che ha compiuto 18 anni, figlia del protagonista del telefilm cult sul mondo ...

Netflix vuole continuare i lavori sul gioco di Stranger Things nonostante la chiusura di Telltale : Dopo le notizie di venerdì scorso riguardo i molti licenziamenti in casa Telltale Games, sono rimaste delle domande sullo stato dei progetti dello studio precedentemente annunciati.Il famoso servizio di streaming Netflix si è ora esposto per chiarire un po' di questa confusione, confermando che anche se Telltale non è più coinvolto nel suo gioco di Stranger Things, spera ancora di continuare il progetto in qualche modo. Ha anche rivelato che ...