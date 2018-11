Stato-Mafia | Di Matteo presenta ‘Il Patto sporco’ “Prima negavano | dopo la sentenza è

Mafia - arreStato a Palermo fedelissimo di Matteo Messina Denaro : Roma,, askanews, - Colpo alla Mafia: la Polizia di Stato ha arrestato Leo Sutera, anziano boss di Sambuca di Sicilia fedelissimo di Matteo Messina Denaro, indagato per associazione a delinquere di ...

Trattativa Stato-mafia - una sentenza ''scomoda'' : Secondo certi professori quella non era un'interferenza "a sproposito" mentre lo erano articoli di giornale, film, spettacoli teatrali ed incontri pubblici che hanno posto l'attenzione sui temi del ...

Il clan Spada di Ostia è Stato condannato per mafia - è la prima volta - : Roma, 18 ott., askanews, - Associazione di stampo mafioso. Per questa accusa il gup del tribunale di Roma, Corrado Cappiello, ha inflitto in abbreviato tre condanne ad altrettanti esponenti del ...

Mafia Foggia - intercettazioni e gps : “Bastarda di telecamera”. Così è Stato incastrato il palo della strage di S. Marco in Lamis : “Signora, abbiamo arrestato uno del commando“. È mercoledì mattina quando un ufficiale dei carabinieri bussa alla porta di casa Luciani. Un momento di “forte commozione” lo ha definito il procuratore capo di Bari, Giuseppe Volpe. Le vedove di Aurelio e Luigi, i fratelli contadini uccisi perché testimoni scomodi dell’agguato al boss della Mafia garganica Mario Luciano Romito, forse non ci speravano più. Invece i ...

Sekret - speciale Trattativa Stato-mafia su Loft : il figlio del favoreggiatore dei fratelli Graviano e quei provini al Milan : “Sekret – speciale Trattativa Stato-mafia”, la serie esclusiva ideata e condotta da Marco Lillo incentrata sulle stragi del ’92 e del ’93 e sull’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la quarta puntata sulla piattaforma video iLoft.it. L’inchiesta del vicedirettore de Il Fatto quotidiano prosegue con un’intervista esclusiva a colui che ha ospitato nella sua casa di Ficarazzi in provincia di Palermo il ...

Trattativa Stato-mafia - Travaglio : “Per la prima volta se ne parla alla Camera. Muro di gomma - pagina nera per il giornalismo” : “Per la prima volta si parla di Trattativa Stato-mafia in parlamento, un buon segnale di cambiamento. Ora sarebbe bene che la politica smetta di dare le pagelle ai giornalisti”. Così Marco Travaglio, direttore de “Il Fatto Quotidiano“, al convegno sul giornalismo d’inchiesta organizzato a Montecitorio e dedicato alla giornalista Daphne Caruana Galizia – a un anno da un attentato i cui mandanti sono ancora ...

Mafia - arreStato in Romania il latitante Bigione : il manager del narcotraffico di Messina Denaro fermato al supermercato : Fine della latitanza, per la seconda volta. La storia di Vito Bigione, manager del narcotraffico originario di Mazara del Vallo e organico alla famiglia mafiosa di Matteo Messina Denaro, somiglia alla trama di Prova a Prendermi, il film con Leonardo Di Caprio. Da due mesi era tornato latitante – e nella lista dei trenta ricercati più pericolosi d’Italia – ma le indagini sulla sua fuga erano cominciate solo nell’agosto ...

Mafia - blitz della polizia in Romania. ArreStato il latitante mazarese Vito Bigione : Il boss detto il "commercialista" era stato inserito pochi mesi fa nella lista dei trenta latitanti più pericolosi in Italia. Da sempre ha viaggiato. Grandi affari e bella vita in Africa

La trattativa Stato-mafia e un Paese senza memoria (e forse senza futuro). Parla Nino Di Matteo : Un “Patto sporco”. È quello che emerge dalla sentenza Stato-mafia ed è quanto riportato in un libro scritto a quattro mani dal sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, Nino Di Matteo e da Saverio Lodato (edito da Chiarelettere). “Dal 20 aprile del 2018 abbiamo una sentenza di primo grado che certifica che la trattativa ci fu e che uomini dello Stato si resero complici dei vertici di Cosa ...

Stato-mafia - Di Matteo : “Berlusconi anche da Premier continuò a pagare Cosa Nostra (Video) : Stato-mafia, Di Matteo: “Berlusconi anche da Premier continuò a pagare Cosa Nostra Si ritiene da parte dei giudici che Silvio Berlusconi continuò a pagare ingenti somme di denaro a Cosa Nostra palermitana anche dopo essere diventato Presidente del Consiglio”. Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, storico magistrato del pool che ha istruito il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, in un’intervista ...

