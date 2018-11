Sta succedendo davvero! Ronaldo | l’indiscrezione sul campione della Juve Una bomba senza

Brexit - che cosa Sta succedendo in Gran Bretagna? : Londra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitCome le pedine di un domino i ministri del governo May cadono uno alla volta. Anzi uno alla volta si dimettono. Il punto è sempre lo stesso: la Brexit, il faticoso addio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all’Unione Europea. All’indomani dell’approvazione, da ...

Portobello e Tu sì que Vales sospesi : cosa Sta succedendo : Programmi per sabato 17 novembre? Se avevate pensato di rilassarvi o magari divertirvi davanti alla tv guardando Tu si que Vales o Portobello, sappiate che entrambe le trasmissioni sono state sospese ...

Tim credito negativo : addebiti falsi agli utenti - ecco cosa Sta succedendo : A causa di un bug molti consumatori si sono visti addebitare importi per centinaia (e a volte migliaia) di euro

Inattesi i problemi a Battle.net - impossibile fare login : cosa Sta succedendo? : Sono assolutamente inaspettati in problemi di oggi 13 novembre a Battle.net, il servizio gratuito di gioco online di Blizzard Entertainment. Si vedono già centinaia di segnalazioni su Down Detector e non smettono di crescere minuto dopo minuto. Dando un’occhiata alla mappa riferita a questi problemi in tempo reale, visibile in basso, si vede come si stiano riscontrando soprattutto in nord Europa, ma pian piano stanno arrivando anche in ...

Campi Flegrei : “Eruzione più vicina del previsto”. Cosa Sta succedendo là sotto : Un’autentica bomba minaccia di esplodere nel cuore della Campania: sono i Campi Flegrei nei pressi di Pozzuoli che, secondo molti, sarebbero sul punto di eruttare. Sulla rivista di settore Nature Communications è stato pubblicato uno studio che allerta su un innalzamento del rischio eruzione: “La Caldera dei Campi Flegrei è più vicina all’eruzione di quanto si pensi”, scrivono i ricercatori dell’University College di ...

Che Sta succedendo nella Striscia di Gaza? : Lo scambio di razzi e bombe delle ultime ore sembra essere iniziato dopo un'operazione israeliana sotto copertura finita male, di cui però si sa molto poco

Otto casi di morbillo a Bari - che cosa Sta succedendo? : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Fabrizio Corona : «Gioia Sonia è una ladra». Mistero su InStagram - ecco chi è e cosa Sta succedendo : Fabrizio Corona sucita al curiosità dei follower che lo aspettano per l'appuntamento con Verissimo di questo pomeriggio con una misteriosa storia pubblicata su Instagram. Nel...

Fabrizio Corona - mistero su InStagram : «Gioia Sonia è una ladra». Ecco chi è e cosa Sta succedendo : Fabrizio Corona si prepara per l'appuntamento con Verissimo di questo pomeriggio facendo crescere l'attesa nei suoi follower con storie su Instagram in cui annuncia grandi colpi di scena...

Lele Mora Smaschera Fabrizio Corona! Ecco Cosa Sta Succedendo! : Lele Mora, il potente manager dei vip, vuota il sacco e fa delle rivelazioni davvero scottanti che riguardano Fabrizio Corona. L’uomo in un’intervista ha dichiarato dei particolari che fino ad ora aveva omesso di raccontare. Le sconcertanti parole! Lele Mora in queste ore ha smentito le dichiarazioni rilasciate diverso tempo fa da Fabrizio Corona, secondo le quali il loro rapporto era basato solo da una profonda amicizia. Il manager dei vip, ...

Nuovi problemi per il petrolio : ecco cosa Sta succedendo : Alla luce di questo, ma anche del fatto che le grandi società russe di estrazione si stanno opponendo a qualsiasi politica dei tagli, l'incontro di Abu Dhabi sarà particolarmente interessante per ...

Su prescrizione e sicurezza il gelo tra Lega e M5s è reale. Cosa Sta succedendo : "Io ho un vertice con rigatoni, ragù e Champions League". Il pressing del Movimento 5 stelle è fortissimo, fonti di governo in serata avevano fatto sapere di un vertice a tre, tra Salvini, Di Maio e Conte, ma il segretario della Lega ha ribadito che prima voleva l'ok al dl sicurezza, poi si parlerà di prescrizione. Anche perché sulla norma inserita dai pentastellati nel ddl ...

Cosa Sta succedendo a Torino? : Quello che sta succedendo a Torino è qualCosa di bello. Una riscossa civile e civica. Un movimento che chiede a Torino di rimettersi in movimento. Che coniuga la serietà e la voglia di fare sabauda con lo spirito internazionale e la vocazione europea che ha saputo incarnare la Torino post olimpica. La mozione No TAV votata dalla maggioranza pentastellata a Palazzo Civico sta ottenendo il risultato esattamente opposto di quello che ...

Paura alle Poste. Persone prese in oStaggio. È armato. Cosa Sta succedendo : Questa mattina un imputato condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi processo di ‘Ndrangheta Aemilia, Francesco Amato, e da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello, prendendo in ostaggio, secondo i primi accertamenti, i dipendenti che si trovavano all’interno dell’edificio. (continua dopo video e foto) Secondo quanto si apprende dalle ...