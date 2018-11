Square Enix sarebbe al lavoro su un gioco tripla A per PS5

Tabata lascia Square Enix : Cancellati i DLC di Final Fantasy XV : Come un fulmine da levante a ponente cosi è la notizia che vogliamo darvi quest’oggi. Hajime Tabata, il genio che si cela dietro Final Fantasy XV, ha deciso di abbandonare Square Enix per creare un proprio studio di sviluppo. Square Enix: Addio ad Hajime Tabata Hajime ha dichiarato di voler aprire un proprio studio di sviluppo e di non preoccuparsi del futuro della serie, in quanto è sicuro che sia in ottime ...

Square Enix guarda verso i servizi in abbonamento per i suoi titoli principali : I servizi in abbonamento come Origin e Xbox Game Pass saranno il futuro del gaming secondo alcuni publisher, dopo EA e Microsoft anche Square Enix guarda verso tale direzione, o almeno così sembrerebbe leggendo l'ultimo rendiconto finanziario della compagnia.Come riporta WCCFTECH, Square Enix ha affermato che le vendite digitali hanno aumentato il ciclo vitale di molti titoli e di conseguenza il supporto post lancio riveste un ruolo ...

Cancellati i nuovi DLC di Final Fantasy XV : Hajime Tabata lascia Square-Enix : Final Fantasy XV è finito: Hajime Tabata ha annunciato il suo addio a Square-Enix e Luminous Productions. Tutto sarebbe accaduto lo scorso 31 ottobre, giorno in cui ha lasciato la società. Il producer del JRPG ha deciso di comunicare la notizia alla community attraverso una lettera aperta in cui si legge: “Ringrazio Square-Enix e tutti voi per questi anni fantastici, ma adesso è arrivato il momento di un annuncio personale. Io, Hajime Tabata, ho ...

Hajime Tabata lascia Square Enix - la maggior parte dei DLC di Final Fantasy 15 cancellati : Hajime Tabata, l'uomo che ha portato a casa il complicato progetto di Final Fantasy 15 di Square Enix, ha lasciato l'azienda, con la maggior parte dei DLC pianificati per il gioco ora annullati.Come segnala Eurogamer.net, la notizia arriva sulla scia di Square Enix, che ha annunciato una "perdita straordinaria" di 3.733 milioni di yen - poco più di 25 milioni di sterline - con Luminous Productions, lo studio di recente costituzione di Tabata, ...

Il team dietro Battalion 1944 sta lavorando ad un nuovo progetto con Square Enix : Bulkhead Interactive, studio dietro Battalion 1944 e The Turing Test è al momento al lavoro su un nuovo progetto in collaborazione con Square Enix.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Square Enix è al momento al lavoro per pubblicare Battalion 1944 nei primi mesi del 2019, dopo che l'FPS competitivo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale uscirà dalla fase early access. Inoltre Square Enix è diventata azionista di Bulkhead Interactive al ...

Gli sviluppatori di Hitman 2 ci raccontano la separazione da Square Enix : Lo scorso anno, Square Enix ha preso la triste decisione di lasciare indietro alcuni progetti per concentrarsi sulle sue IP di punta, decisione che ha avuto come conseguenza la separazione tra la compagnia e IO Interactive, gli sviluppatori di Hitman Come riporta Gamespot, fortunatamente lo studio danese è riuscito a mantenere i diritti di Hitman e a diventare uno studio indipendente. Questo è stato un ottimo risultato in quanto al momento della ...

Square Enix annuncia il DLC “The Forge” per Shadow of the Tomb Raider : Square Enix , Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare la prima di sette avventure DLC per Shadow of the Tomb Raider, chiamata “The Forge”. “The Forge”, che è disponibile come download gratuito per chi possiede il Season Pass, e che verrà anche venduto separatamente, sarà disponibile in tutto il mondo il 13 novembre su Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e ...

Kingdom Hearts 3 : Square Enix sembrerebbe davvero intenzionata portare il gioco su Switch : Dopo l'annuncio di Kingdom Hearts: The Story So Far, oggi si è parlato molto dell'atteso action RPG di Square Enix, e secondo le ultime indiscrezioni la società sembrerebbe inoltre davvero interessata a portare l'atteso terzo capitolo anche su Nintendo Switch.Come riporta Mynintendonews infatti il gioco è programmato per l'uscita a gennaio 2019 per PS4 e Xbox One, ma il canale YouTube DreamcastGuy afferma che la società sembrerebbe seriamente ...

Lo studio di Life is Strange : Before the Storm svilupperà un nuovo gioco per Square Enix : Come segnala Gematsu, Deck Nine Games, che ha sviluppato Life is Strange: Before the Storm per Square Enix, ha annunciato che continuerà la sua partnership con l'azienda per lo sviluppo di un nuovo gioco."La partnership con Deck Nine è stata un enorme successo", ha dichiarato Lee Singleton di Square Enix External studios in un comunicato stampa. "L'opportunità di lavorare con Deck Nine su un altro gioco è stata una decisione facile, anche se per ...

Square Enix annuncia l'arrivo di alcuni titoli della leggendaria serie di Final Fantasy su Switch - Xbox One - PS4 e PC : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che molti titoli della leggendaria serie Final Fantasy arriveranno su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Esplorando l'immenso mondo di Ivalice in Final Fantasy XII The Zodiac Age o divertendosi con le scene più iconiche di Final Fantasy VII, IX e X / X-2 HD Remaster, tutti i fan saranno presto in grado di giocare questi celebri titoli di Final Fantasy ovunque e in ogni momento.Il divertimento ...

The Road to Life is Strange 2 : ecco il documentario sulla creazione del nuovo titolo di Square Enix : Nella giornata di oggi Koch Media ha annunciato tramite un comunicato The Road to Life is Strange 2, un documentario che racconta retroscena e curiosità sullo sviluppo di Life is Strange 2. ecco quanto riportato dal comunicato: "Ciao a tutti, il 27 settembre si avvicina e con esso l'uscita dell'Episodio 1 di Life is Strange 2! Siamo entusiasti del fatto che questo primo episodio di una storia del tutto nuova fatta di viaggi, fratellanza e ...

Square Enix annuncia THE LAST REMNANT REMASTERED : Square Enix ha annunciato che THE LAST REMNANT REMASTERED uscirà per la prima volta su PlayStation a dicembre, con un’edizione completamente rimasterizzata per PlayStation 4. THE LAST REMNANT arriva su PS4 con una REMASTERED Pubblicato per la prima volta nel 2008, THE LAST REMNANT ha catturato il cuore e lo spirito dei giocatori con la sua trama coinvolgente, i suoi innumerevoli personaggi e un complesso sistema di ...