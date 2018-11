Sport e 5G insieme nell' hackathon di Vodafone

TraSporto a idrogeno : RFI - FS - - Università La Sapienza e CNIM insieme per sviluppo studi : Promuovere lo sviluppo del Trasporto ferroviario a idrogeno, approfondendone benefici e sostenibilità . Lo studio è funzionale per la valutazione tecnico/economica dei benefici in termini di impatto ...

Bach incontra Giorgetti insieme ai vertici dello Sport italiano. Domani udienza privata da Mattarella : ... unitamente ai vertici dello sport italiano, si sono recati successivamente a Palazzo Chigi, per l'incontro con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo ...

Audi e-tron ed Enel - insieme per lo Sport utility a emissioni zero : Soprattutto, far sentire il cliente a proprio agio: è questo l’obiettivo di Audi, alle prese col lancio commerciale della e-tron, primo modello 100% elettrico del marchio tedesco. I clienti del suv, che in Italia avrà un prezzo di circa 84 mila euro, potranno sfruttare l’accordo tra Audi ed Enel X (società dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica e dei servizi digitali), beneficiando dell’offerta “Ready for e-tron”. Trattasi di un’opzione ...

Sky Sport e la Premier League ancora insieme fino al 2022 : La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L’offerta di calcio di Sky per le pross...

Vodafone ed ESL insieme per promuovere gli eSport in Italia : Vodafone Italia ed ESL presentano la roadmap di iniziative ed eventi eSports organizzati in Italia come frutto di una nuova e importante partnership. I dettagli nel comunicato ufficiale.Oggi gli eSports sono uno dei fenomeni con i maggiori tassi di crescita a livello internazionale: nel 2018 si stima giungerà ad un giro d'affari di 906 milioni di dollari con l'obbiettivo di arrivare ad oltre 1 miliardo e 650 milioni nel 2021.Attualmente ESL è ...

Il gaming mobile e gli eSport insieme all'interno di Red Bull M.E.O. by ESL : Il mondo dei videogiochi è sempre più sinonimo di eSport e mobile e in un contesto di questo tipo l'iniziativa di Red Bull ed ESL non può che attirare l'attenzione. Scopriamola nel comunicato ufficiale:Il fiorente mercato degli eSport è in continua crescita ed espansione, non solo a livello di cifre, ma anche in termini di contenuti e tipologie di giocatori. Se da un lato i tornei di videogiochi sono stati in grado, solo nel 2017, di spostare a ...