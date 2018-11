Spazio | il 20 Parmitano presenta in Asi gli esperimenti di Beyond

Spazio - Luca Parmitano presenta all’Asi gli esperimenti di Beyond : Si continua a lavorare per la missione Esa Beyond dell’astronauta italiano Luca Parmitano: il lancio è previsto per luglio 2019. Il tenente colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare, in questi giorni, è stato impegnato a sostenere (e superare brillantemente) gli impegnativi esami di qualifica. Intanto martedì 20 novembre 2018, Parmitano in collegamento con l’Agenzia spaziale italiana dal centro addestramento ...

Spazio - Luca Parmitano presenta all'Asi gli esperimenti di Beyond : Mosca, 15 nov., askanews, - Scagionato il rischio di possibili ritardi nella programmazione delle future missioni spaziali, dopo l'incidente alla Soyuz Ms-10 dell'11 ottobre 2018, si procede spediti ...

Luca Parmitano racconta Beyond - la sua nuova missione nello Spazio - in questo video : In questo video Luca Parmitano, pronto a tornare nello Spazio, ci racconta il piano per la sua prossima missione sulla Stazione internazionale. L’astronauta, che è appena stato nostro ospite al Wired Next Fest di Firenze, spiega qui cosa succederà durante i mesi di Beyond (così si chiamerà la missione), pronta alla partenza per il 2019. Rimarrà in orbita per 200 giorni assieme ad Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov della ...

Spazio - incidente Soyuz : la missione dell’astronauta Luna Parmitano potrebbe slittare : A causa dell’incidente che ha interessato poche ore fa la Soyuz potrebbe slittare anche la missione dell’astronauta Luca Parmitano in programma a luglio 2019: lo ha dichiarato all’ANSA il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. “In attesa che le cause dell’incidente siano chiarite e la crisi risolta potranno passare settimane. Mi aspetto che anche la missione di Luca Parmitano possa ...

Spazio - nuove possibili passeggiate spaziali per Luca Parmitano : Colonia, askanews, - L'astronauta italiano dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano, potrebbe effettuare delle nuove attività extraveicolari, le ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : con l’esperimento AMS si contribuirà allo studio della materia oscura : “Il volo spaziale umano è fondamentalmente scienza e tecnologia. Per poterci spingere oltre abbiamo bisogno della scienza e della tecnologia che oggi stiamo sviluppando per andare al di là dell’orbita bassa terrestre e spingerci verso la Luna e ancora oltre verso Marte. Se non lo farà la mia generazione lo farà sicuramente la generazione di astronauti successiva“: queste le parole dell’astronauta italiano ESA Luca ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : sulla ISS anche il robot Cimon - “un esperimento che ha due facce” : L’astronauta ESA Luca Parmitano, questa mattina a Firenze, a margine del Wired Next Fest 2018 ha spiegato in cosa consiste l’esperimento “Cimon“: “Per la prima volta – ha dichiarato – avremo un sistema completamente indipendente, il robottino Cimon che ha accesso a un enorme database sulla Terra. Questo database è accessibile agli astronauti tramite interfaccia: una sfera semovente con delle fattezze che ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : “Ci addestriamo per fare in modo che la paura non sia un ostacolo” : “E’ difficile parlare di paura quando ci si addestra per centinaia e centinaia di ore per tutte le fasi della missione, dalla partenza al rientro, passando per tutte le possibili emergenze che siamo riusciti a immaginare a bordo della stazione. La paura è uno strumento da usare con intelligenza, è uno strumento evolutivo che ci salva la vita, per cui ci addestriamo per fare in modo che non sia un ostacolo“: lo ha dichiarato ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : “Chi andrà su Marte forse è già nato” : “Siamo già in grado di andare su Marte ma non sappiamo andarci con l’uomo: con gli esperimenti che conduciamo nel corso delle missioni nello Spazio cerchiamo di capire cosa migliorare per superare il limite fisiologico dell’uomo“, e “chi andrà su Marte forse è già nato“: lo ha dichiarato l’astronauta italiano Luca Parmitano, oggi a Firenze, al Wired Next Fest. Parmitano tornerà sulla Stazione Spaziale ...

Parmitano torna nello Spazio - comanderà la stazione internazionale : Questa volta il nome non è italiano, ma è comunque un termine inglese che è sempre di uso comune, ed evoca titoli legati allo spazio e a film di fantascienza. Beyond (“Oltre”), è il nome della prossima missione di un astronauta italiano. Sarà Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), tenente colonnello e pilota dell’A...

Spazio - Parmitano : sulla ISS un robot “catturerà le nostre emozioni” : Un robot dotato di Intelligenza Artificiale verrà inviato sulla Stazione Spaziale per “catturare” le emozioni dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano: l’umanoide Cimon sarà compagno di viaggio di Parmitano nella nuova missione “Beyond” in partenza a luglio 2019 e presentata oggi al centro Esa-Esrin di Frascati. L’umanoide è il primo robot che abiterà la ISS e fa parte degli oltre 50 ...

Spazio : ecco perché Parmitano ha scelto “Beyond” come nome della missione : “Quando ho scelto il nome ‘Oltre’ ho cercato di includere quello che facciamo con le attività spaziali andando ‘oltre’ la Terra“, ha spiegato l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano in riferimento al nome (“Beyond“) della sua prossima missione spaziale, prevista a luglio 2019. “Oltre“, ha continuato Parmitano, vuole significare anche “andare oltre il nostro ...

Spazio : nella missione di Parmitano anche esperimenti dell’ASI : Nell’ambito della missione “Beyond” che l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano porterà sulla Stazione Spaziale a luglio 2019 “ci saranno anche esperimenti italiani dell’ASI“: lo ha reso noto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. “Non sappiamo ancora quanti e quali sono, gli esperimenti sono infatti in via di definizione e saranno selezionati all’interno di ...