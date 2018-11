Sony non sarà presente all' E3 2019

Londra - uomo con machete nella sede Sony : due feriti. Non è terrorismo | : L'aggressione è avvenuta a Derry Street, nel quartier generale dell'azienda a Kensington. L'uomo armato è entrato nell'edificio e ha colpito due persone. Immediato l'intervento di agenti armati della ...

Facebook e Sony pubblicano risultati fiscali non troppo esaltanti : Facebook ha annunciato i suoi risultati fiscali per il terzo trimestre del 2018, periodo che ha fatto registrare alti e bassi. Ecco tutti i dettagli L'articolo Facebook e Sony pubblicano risultati fiscali non troppo esaltanti proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 non supporta Xperia Themes : Il nuovo ed apprezzato top di gamma Sony Xperia XZ3 non supporta Xperia Themes: l'app di Sony dedicata ai temi si avvicina al capolinea. L'articolo Sony Xperia XZ3 non supporta Xperia Themes proviene da TuttoAndroid.

Sony pronta a salutare PS4 con un’esclusiva non ancora annunciata? : Lo sguardo di Sony sembra essere irrimediabilmente proiettato al futuro: le voci inerenti a PS5 e più in generale alla nuova generazione videoludica sono sempre più pressanti in giro per la rete, sebbene il colosso nipponico non si sia sbottonato più di tanto in merito. Certo è che il 2019 sarà ancora prepotentemente l'anno di PS4 per un duplice motivo: da un lato c'è l'assenza di comunicazioni con adeguato anticipo dell'arrivo di una nuova ...

Playstation 5 : Sony ne conferma lo sviluppo - ma non il nome - : Si tratta di un momento particolare per l'industria dei videogiochi in generale, che continua a lottare, da un lato, con il mondo del gaming portatile, e dall'altro con progetti come Project Stream ...

Sony conferma PlayStation 5 ma non chiamatela PS5 - per ora : Si torna a parlare di PlayStation 5 e del bisogno di lanciare un hardware di nuova generazione, ma questa volta a farlo è proprio Sony. Di recente infatti sul Financial Times è stato pubblicato un articolo dedicato proprio al futuro di PlayStation 4, la console della generazione attuale, come tutti ben sanno. Nello stesso articolo era presente una breve dichiarazione da parte di Kenichiro Yoshida, CEO di Sony Corporation, che ha confermato ...

Reggie Fils-Aime : Nintendo non è in competizione diretta con Sony e Microsoft : Nintendo occupa un posto molto particolare nell'industria. La compagnia è esclusa dalla "corsa agli armamenti" di fascia alta per quanto riguarda la grafica e la potenza, offrendo, invece, una tecnologia più economica. Il lato software, come ormai saprete, è molto forte e le persone sono disposte ad acquistare Switch solo per giocare ai titoli Nintendo.Tutto questo per dire che Switch non è in competizione diretta con PS4 e Xbox One, come ...

Nonostante l'apertura di Sony Fallout 76 non supporterà il cross-play : Sony apre al cross-play e la palla ora passa agli sviluppatori: quanti grandi nomi cercheranno di implementare la feature? Una prima risposta la riceviamo da Pete Hines, capo della divisione marketing di Bethesda.Come riportato da Eurogamer.net, Hines ha commentato la decisione di Sony con un "applauso" per poi parlare in dettaglio del caso Fallout 76: "Calma gente. Lavoro con molti sviluppatori e ci sono giochi per i quali questa decisione ...