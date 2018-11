Sondaggio | il M5s scende ancora | declino inarrestabile Perde un punto al mese

Fabrizio Masia - il Sondaggio sulla guerra all'Europa : il rischio che Lega e M5s non hanno considerato : Il governo gialloverde ha fatto della battaglia, durissima, contro l'Europa una delle sue bandiere. Una battaglia che è deflagrata, come previsto già mesi prima, con il varo della contestatissima ...

Sondaggio Mentana : vola la Lega - crolla il M5S. Forza Italia vicina all'estinzione : Si apre una voragine di preferenze tra Lega e M5S , stando al Sondaggio Swg per il tg di La7 del lunedì . La Lega, rispetto a una settimana fa , 5 novembre, guadagna addirittura l'1,3% passando dal 30,...

Luigi Di Maio - il Sondaggio che lo spazza via : quanti voti perde al Nord. E la fronda M5s... : 'Dobbiamo piantare bandiere e recuperare le nostre battaglie storiche', dice Luigi Di Maio a quei suoi collaboratori in pressing per la fuga degli elettori settentrionali, specialmente tra il mondo ...

Sondaggio Noto - campanello d'allarme per il governo Lega-M5s : il ceto medio lo boccia : Il ceto medio ha paura , 'percepisce questo governo, frutto del contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle , come assai lontano dai suoi bisogni, dalle sue aspettative. Ritiene , vedi il reddito di ...

Sondaggio Ipsos - per il Governo è ancora luna di miele. Lega al massimo storico - stacca di 6 punti M5S - di 18 il Pd : Il Governo tiene, ma i rapporti di forza interni alla coalizione si sbilanciano sempre di più. Secondo l'ultimo Sondaggio condotto da Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera, il 57% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo, come nella rilevazione del mese precedente, mentre le valutazioni negative salgono di poco, dal 32 al 33 per cento e l'indice di gradimento flette di un punto, passando da 64 a 63.Il consenso per il ...

Nando Pagnoncelli - Sondaggio epocale : la Lega 'vede' il 40% - Matteo Salvini divora i voti del M5s : Non si ferma più, Matteo Salvini. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa l'escalation incontenibile della Lega , che vola al 34,7% , con il M5s ancora più staccato , al ...

Sondaggio Agi/Youtrend : M5s al 27 - 6 - cala il consenso del governo - la Lega resiste : La Lega resta primo particolo con il 30,1%, mentre il Movimento 5 stelle è al minimo dalle elezioni di marzo, perdendo lo 0,7% nelle ultime settimane e attestandosi al 27,6%. Sono questi i dati di un Sondaggio Agi/Youtrend che conferma il calo dei consensi dei pentastellati e, nel complesso, del governo gialloverde (57,7%)I due partiti che sostengono il governo Conte continuano a godere complessivamente di un sostegno molto alto (57,7%) ...

Sondaggio Ixè : per la prima volta calano Lega e M5S : Per la prima volta dalle elezioni, l'alleanza di governo Movimento 5 Stelle e Lega arretra di sue punti rispetto al Sondaggio di due settimane fa. L'aggregato passa così dalla soglia del 60% ...

Sondaggio Youtrend - perdono consensi Lega e M5s : il governo per la prima volta sotto il 60% : Perde consensi il governo giallo-verde. Se due settimane fa era al 60 per cento ora, dopo il caso manina e le tensioni sulla manovra, scende al 58,7 per cento . A illustrare gli ultimi dati è Lorenzo ...

Sondaggio elettorale : crescono M5S e PD - scendono le destre e la sinistra radicale : L'osservazione dei sondaggi politici ed elettorali è sempre interessante, anche in periodi come quello autunnale, che pur sono lontani dal celebrarsi di elezioni [VIDEO]con valore politico su scala nazionale. Da questo punto di vista, l'agenzia SWG ogni settimana pubblica un Sondaggio svolto fra un campione di 1500 cittadini italiani, over 18 anni, svolto nei cinque giorni precedenti. Un Sondaggio che viene poi diffuso ogni lunedì sera al ...

Sondaggio Mentana : torna a godere il M5S - Forza Italia da lacrime : Dopo settimana di discesa sull'ottovolante dei sondaggi , Lega e Movimento 5 Stelle paiono aver arrestato l'emorragia di consensi legata alle polemiche e agli attacchi reciproci sulla manovra . Il ...

Sondaggio Pagnoncelli - gode Matteo Salvini : la pace fiscale promossa dagli elettori del M5s : Che cosa pensano gli italiani della manovra? Una risposta arriva da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera . Spread o non spread, il 59% del campione intervistato ...

Silvio Berlusconi - Sondaggio Tecnè : sale Forza Italia - scendono Lega e M5S : Diluvio di sondaggi , in questi giorni di manovra, col governo che stringe i ranghi, lo spread che resta alto, la Borsa ballerina e, soprattutto, l'Europa che promette tuoni e fulmini in risposta al ...

Sondaggio Mentana : clamoroso balzo di Giorgia Meloni - giù Lega e M5S : Sono tempi difficili per il governo, e lo saranno ancora , e forse di più, anche nelle prossime settimane. Spread su, borse giù, liti sulle riforme e tra i ministri... Insomma da almeno un paio di ...