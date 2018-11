Slittano a maggio le nuove linee guida della Cei contro la pedofilia

huffingtonpost

(Di giovedì 15 novembre 2018) Slitteranno a, alla prossima assemblea generaleConferenza episcopale italiana, leCEIladel clero. Quelle messe a punto nel 2014 hanno già bisogno di aggiornamento, come ha detto lo stesso Presidente Cardinale Gualtiero Bassetti. Ma anche in Italia la Chiesa attenderà - come ha chiesto la Congregazione dei Vescovi alla Conferenza episcopale americana pochi giorni fa - che si svolga a febbraio l'indi tutti i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo, convocati da Papa Francesco, per cercare di risolvere il problema una volta per tutte. Non solo con la prevenzione dei casi che come ha dichiarato Bassetti oggi, richiede unare valutazione psicologica e persino psichiatrica degli aspiranti preti nei seminari. Ma soprattutto con procedure corrette di accertamentoverità dei fatti e di ...