Si impicca ad un albero in campagna | Alberto aveva 25 anni Lo choc degli amici su

La maestra lo caccia fuori dall’aula : 14enne si impicca ad un albero fuori la scuola : A distanza di 5 anni dalla tragedia avvenuta in Galles, la mamma di Derek ha ricordato quei drammatici in un'intervista al Mirror: "Mi sono sentita strappare il cuore quando me l'hanno detto, ero convinta che sarei morta lì in quell'istante" racconta Kristina.--Si era rifiutato di togliersi la felpa in classe e per questo motivo la sua insegnante l’aveva cacciato fuori. Derek Brundrett, 14 anni, ha vagato fuori la sua scuola nel Pembrokeshire, ...