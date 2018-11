Si dimette il segretario della Brexit Dominic Raab

Pd - Martina si dimette da segretario : 18,27 Martina si dimette da segretario del Pd. In una lettera all'Ufficio di Presidenza dell'assemblea nazionale Dem, spiega di ritenere assolto il mandato affidatogli quando si indicava per la sua segreteria "una serie di obiettivi utili alla ripartenza del Pd dopo la sconfitta elettorale di marzo". "Faccio quindi seguito agli impegni presi dimettendomi dall'incarico",scrive. E chiede di "poter convocare a breve l'Assemblea stessa per gli ...