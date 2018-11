She-Ra | la nuova serie animata è un bel ritratto delle giovani donne di oggi

Overwatch : la nuova patch introduce AShe e bilancia alcuni eroi : Il nuovo aggiornamento di Overwatch introduce Ashe nel roster dei personaggi giocabili, la patch inoltre va a bilanciare molti degli eroi già presenti.Come riporta Gamespot, Ashe è una degli attaccanti più potenti in quanto è dotata di un versatile fucile a leva per gli scontri a medio\lungo raggio, candelotti di dinamite per estesi danni ad area ed un fucile a canne mozze per gli incontri ravvicinati, può inoltre usarlo per sollevarsi da terra ...

Pagan Online : il publiSher di World of Tanks pubblicherà la nuova IP ispirata a Diablo nel 2019 : Il publisher di World of Tanks, Wargaming ha da poco rivelato la sua nuova IP Pagan Online.Come riporta VG247, si tratta di un gioco di ruolo hack 'n' slash in stile Diablo, Wargaming ha assicurato che troveremo tutti gli elementi tipici del genere come azione serrata, dungeon e tesori da reclamare. Al momento i dettagli sono molto pochi, sappiamo solo che il titolo prende alcuni elementi dei MOBA senza però sacrificare il ritmo serrato degli ...

Mercatone Uno : via a rilancio con nuova proprietà Shernon Holding : Roma, 7 nov., askanews, - Comincia 'una nuova era' per il Mercatone Uno. Lo afferma la società di Imola, sottolineando che 'a traghettare l'azienda nel nuovo corso è Shernon Holding, società che il 9 ...