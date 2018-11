Sharp Aquos R2 Compact | lo smartphone con due tacche

http://feedproxy.goo

: OPPO, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo: Zero!! Sharp: Two!! lol ?? - ioliteis : OPPO, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo: Zero!! Sharp: Two!! lol ?? - Gizblogit : #Sharp Aquos R1 Compact ufficiale: arriva il primo smartphone con doppio notch! #SharpAquosR2 #SharpAquosR2Compact… - arocco1992 : Sharp Aquos R2 Compact: '2 notch is megl che uan' Sharp Aquos R2 Compact è stato appena presentato in Giappone, c… -

(Di giovedì 15 novembre 2018)presentaR2, loAndroid con due notch, uno nella parte superiore del display in stile Essential Phone e l’altro in basso in stile OnePlus 6T (rovesciato). Follia o genialità? La risposta probabilmente dipende dai gusti personali di ciascuno, ma non si può negare che sul display dellopresentato in Giappone mancano due aree. Se la prima, quella in alto è a goccia in stile Essential Phone PH-1, la seconda, quella nella parte inferiore del display ingloba il tasto centrale praticamente identico a quello di OnePlus 6T. A parte la mancanza di idee originali sul design,, che già non ha un grande pubblico di appassionati, dovrebbe evitare di lanciarsi in operazioni del genere. Il notch ormai è diventata una moda più che un escamotage ad una soluzione tecnica non ancora trovata. La scusa che in questo modo aumenta la dimensione del display è ...