Sette autobus a fuoco | notte di paura | l' incendio è scoppiato all' improvviso

(Di giovedì 15 novembre 2018) Le fiamme sono divampate all'. Un vastonellaa Ciriè (Torino) nel piazzale della stazione. Poco dopo la mezzadi giovedì 15 novembre unparcheggiato è andato ae le fiamme hanno raggiunto altri sei mezzi in sosta. Tutti i mezzi pubblici sono andati distrutti: si tratta diIveco “My Way” di proprietà della Gtt, l'azienda di trasporti locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita a seguito dell’L'è stato domato al termine di un lungo intervento dei vigili deldi San Maurizio e Torino, intervenuti con alcuni volontari. La zona è stata messa in sicurezza e l’operazione di spegnimento si è conclusa intorno alle tre di. E' stato scongiurato grazie alla prontezza dei pompieri il pericoloper i treni fermi nelle vicinanze e per l’edificio della stazione.Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Fiano e personale del nucleo operativo e radiomobile. Forse saranno le telecamere della zona a dare indicazioni utili alle indagini. Non si esclude alcuna pista. Molto ingenti i danni e i disagi per studenti e pendolari.