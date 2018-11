Serie B Benevento | Bucchi scopre la piena emergenza

Serie B : Salernitana ok - pari tra Carpi e Benevento - vincono Cremonese e Padova : Dopo la vittoria del Perugia di Nesta sul Crotone di Oddo , la Serie B entra nel vivo della dodicesima giornata: la Salernitana vince di misura 1-0 sullo Spezia. Succede di tutto a Carpi: super ...

Risultati Serie B diretta live - la classifica : la Salernitana vince e pensa in grande - Benevento beffato [FOTO] : 1/42 Cafaro/LaPresse ...

Risultati Serie B diretta live : il Benevento sul campo del Carpi : Risultati Serie B diretta live – Continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie B, si gioca un turno molto importante valido per le zone alte e basse della classifica. Il Carpi in campo contro il Benevento, prova ad uscire dalla crisi il Livorno sul campo della Cremonese, l’Ascoli davanti al pubblico amico contro il Padova. Spettacolo tra Salernitana e Spezia, il Lecce sul difficile campo del ...

Serie B - Spezia-Benevento si recupera domenica 18 novembre : SPEZIA - Comunicato importante, quello diffuso dalla Lega B: la gara Spezia-Benevento , valida per la decima giornata di andata del campionato cadetto, in origine prevista per lo scorso 30 ottobre e ...

Serie B - fissata la data del recupero di Spezia-Benevento : La Lega B ha comunicato che il match tra Spezia e Benevento, valido per la decima giornata di campionato, si recupererà domenica 18 novembre alle ore 15. La gara inizialmente era prevista per il 30 ottobre e fu rinviata dopo aver ricevuto il parere della Prefettura della città ligure in merito allo stato, definito critico, delle condizioni meteorologiche. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI ...

Serie B Benevento-Ascoli - Coda illude - poi autorete di Volta e gol Ninkovic : 1-2 : BENEVENTO - Vittoria dell' Ascoli sul campo del Benevento : vantaggio immediato dei padroni di casa con Coda , il pari arriva con l'autorete di Volta . Ad inizio ripresa gli ospiti completano la ...

Serie B Benevento-Ascoli - probabili formazioni e live dalle 18. Dove vederla in tv : Allenatore: Vivarini ARBITRO: Volpi di Arezzo IN TV: Dazn SEGUI live Benevento-Ascoli La Cronaca Serie B Benevento bucchi vivarini ascoli Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - rinviata per il maltempo Spezia-Benevento : LA SPEZIA - A causa del maltempo è stata rinviata a data da destinarsi Spezia - Benevento , partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B che si sarebbe dovuta giocare domani sera ...

Serie B - Spezia-Benevento rinviata : ecco il motivo : Spezia-Benevento rinviata – Nella giornata di domani si giocherà il turno valido per il campionato di Serie B, si preannuncia grande spettacolo ma negli ultimi minuti è arrivata la decisione del rinvio della gara tra Spezia e Benevento. Il match però non si giocherà a causa del maltempo, più per le condizioni dello stadio a preoccupare è stata l’incolumità degli addetti ai lavori e dei tifosi, dopo il summit tra Comune e ...

Serie B : crolla il Pescara - accorcia il Benevento. Pari tra Foggia e Lecce : ROMA - Dopo l'1-1 rimediato al 90' dal Palermo in casa col Venezia , nell'anticipo di ieri, alle 15 scendono in campo dodici squadre di Serie B : la capolista Pescara crolla fra le mura amiche col ...

Pronostico Benevento vs Cremonese - Serie B 27-10-2018 e Analisi : Serie B, nona giornata, Analisi e Pronostico di Benevento-Cremonese, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Benevento-Cremonese, sabato 27 ottobre. La partita tra i beneventani e i grigio-rossi lombardi è una sfida importante in ottica play-off, con i padroni di casa quarti in graduatoria e rilanciatisi grazie al successo (1-0) nel posticipo col Livorno, mentre l’imbattuta Cremonese è appena due lunghezze ...