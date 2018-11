Serie A | lunedì incontro tra allenatori e arbitri sul Var

Serie C - le probabili formazioni del lunedì. La Juve U23 sfida il Piacenza : GIRONE A Juve ntus U23- Piacenza , lunedì ore 20.45 Juve NTUS U23, 3-4-2-1,: 1 Del Favero; 2 Andersson, 34 Del Prete, 24 Coccolo; 18 Di Pardo, 7 Emmanuello, 8 Kastanos, 20 Beruatto; 10 Pereira, 17 ...

Serie C - le probabili formazioni del lunedì : Carrarese ospite del Pontedera : GIRONE A Pontedera - Carrarese , lunedì ore 20.30 Pontedera , 3-5-2, 12 Biggeri; 6 Borri, 5 Vettori, 3 Ropolo; 23 Magrini, 19 Calcagni, 8 Caponi, 10 La Vigna, 7 Mannini; 9 Pinzauti, 18 Tommasini., 1 ...

Rischio rinvio Lazio-Inter/ Maltempo Serie A - Roma : attesa la pioggia fra domenica e lunedì : Rischio rinvio Lazio-Inter . Maltempo Serie A, Roma : attesa la pioggia fra domenica e lunedì . Si giocherà regolarmente invece Genoa-Udinese, in programma oggi alle ore 15:00(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:18:00 GMT)

Serie C - sesta giornata : le probabili formazioni del lunedì : GIRONE A Gozzano-Lucchese, lunedì ore 18.30 GOZZANO , 3-5-2, 33 Casadei; 23 Bini, 4 Gigli, 6 Emiliano; 7 Petris, 30 Secondo, 11 Palazzolo, 15 Graziano, 26 Evan's; 10 Messias, 29 Libertazzi., 1 Gilli, ...

Serie C - le probabili formazioni del sabato. Lunedì Reggina-Siracusa : GIRONE B Sabato ore 16.30 RIMINI-TERAMO RIMINI, 3-4-1-2, 1 Scotti; 4 Venturini, 5 Ferrani, 2 Brighi; 7 Simoncelli, 30 Montanari, 6 Alimi, 11 Guiebre; 10 Cicarevic; 17 Arlotti, 16 Volpe., 22 Nava, 13 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di Serie : Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì. Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, ...