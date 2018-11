Serie A Atalanta | Masiello in gruppo Palomino a parte

Serie A - l'Atalanta schianta l'Inter e la Roma torna alla vittoria : L Inter non tiene il passo del Napoli all inseguimento della Juve, attesa dal big match col Milan, e va incontro a una clamorosa debacle di fronte a una strepitosa Atalanta, tornata ai livelli dell ...

Atalanta Inter 4 a 1 Serie A dodicesima giornata - disfatta interista a Bergamo : Una battuta d'arresto dopo il filotto che durava da due mesi ci poteva anche stare, ma in pochi pensavano ad un passivo così netto e pesante. L'Inter inizia male e si fa sorprendere dai bergamaschi, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : 'Partita che lascia un segno importante' : BERGAMO - Dopo la roboante vittoria per 4-1 contro l' Inter, il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn: 'Indubbiamente era una sfida fondamentale per capire il ...

Serie A : Atalanta-Inter 4-1 : ANSA, - BERGAMO, 11 NOV - Si ferma la corsa in campionato dell'Inter di Spalletti, sconfitta 4-1 a Bergamo dall'Atalanta dopo sette vittorie di fila. Archiviato un primo tempo non brillante seguito ...

Serie A - Atalanta-Inter 4-1 : il tabellino della partita : Atalanta-Inter 4-1 PRIMO TEMPO 1-0 Marcatori: 8' Hateboer, 46' Icardi, 62' Mancini, 89' Dijmsiti, 93' Gomez ATALANTA, 3-4-1-2,: Berisha; Toloi, 55′ Castagne,, Dijmsiti, Mancini; Hateboer, De ...

Atalanta-Inter 4-1 - Serie A : tracollo dei nerazzurri contro la Dea. Hateboer e Mancini decisivi - non basta Icardi : Clamoroso tonfo dell’Inter nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da sette vittorie consecutive in campionato, sono crollati per 4-1 sul campo dell’Atalanta che ha giocato una partita perfetta e ha sorpreso i rivali di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di Luciano Spalletti sprecano l’occasione per agganciare il Napoli al secondo posto, a solo tre lunghezze dalla Juventus, mentre gli ...

Serie A - Atalanta-Inter 4-1 : gol di Hateboer - Icardi - rigore - - Mancini - Djimsiti e Gomez : Un'Inter irriconoscibile cade 4-1 a Bergamo. La dura legge dell'ex Gasperini condanna la squadra di Spalletti alla terza sconfitta stagionale. Primo tempo di marca totalmente atalantina con il ...

Highlights Serie A Atalanta-Inter 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Sfida affascinante all’Atleti Azzurri di Bergamo. L’Atalanta, in crescita rispetto ad un avvio di stagione sotto tono, ospita un’Inter reduce da 7 vittorie consecutive in campionato. Gli uomini di Spalletti vengono dall’1-1 interno in Champions contro il Barcellona, risultato che è servito sia alla classifica del girone europeo che al morale della truppa nerazzurra. Toccherà […] L'articolo Highlights Serie A ...

Serie A 12^ Giornata - Atalanta-Inter : Spalletti a caccia dell’ottava di fila : Serie A 12^ Giornata, Atalanta-Inter: Spalletti a caccia dell’ottava di fila. Le due squadre, reduci da un grandissimo momento di forma, apriranno The post Serie A 12^ Giornata, Atalanta-Inter: Spalletti a caccia dell’ottava di fila appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

LIVE Atalanta-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : derby lombardo d’alta classifica - sfida tra Gomez e Icardi : In programma alle 12:30 Atalanta-Inter, primo anticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre nerazzurre vengono entrambe da un buon periodo di forma: gli orobici sono reduci da 3 successi molto convincenti contro Chievo, Parma e Bologna che hanno permesso loro di recuperare fino all’undicesima posizione dopo un avvio pessimo, mentre i biscioni sono a 7 vittoria consecutive in campionato e hanno raggiunto a grandi ...

Serie A. Atalanta Inter - forfait di Palomino : Tegola per l'Atalanta alla vigilia della partita con l'Inter a Bergamo dell'ora di pranzo , 12.30, allo stadio di Bergamo. José Luis Palomino, in teoria l'uomo da spendere su Mauro Icardi per ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Inter solida e in salute - merito di Spalletti» : Tutto sull'Atalanta Classifica Serie A La cronaca Serie A Atalanta Gasperini Inter Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire